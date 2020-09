Choferes de media distancia de la UTA cortan la ruta 2 en reclamo del pago salarial

Choferes nucleados en la Seccional Mar del Plata de UTA de las líneas de media distancia, cortaron el tránsito en la Ruta 2, a la altura del acceso a Mar del Plata reclamando el pago de los salarios que no cobran desde el mes de Julio. Los choferes corresponden a la firma Costa Azul que tiene a las líneas 212, 216, 221 y 259, y de no mediar una solución inmediata, la interrupción podría extender hasta el sábado.

Adrián Giménez, dirigente de UTA Mar del Plata se refirió a la interrupción del tránsito en la Ruta 2 , y en tal sentido adelantó que “de no haber una respuesta positiva, estaremos en el lugar no menor de 72 horas”.

A raíz del no cobro de los salarios hoy los choferes de aquellas líneas viven momento más que difíciles “ya que no tienen ni para comer. Es realmente dramático”.

– No les dan la ayuda que les daban?

– Hemos recibido ayuda como en otras actividades porque es un servicio jurisdiccional que está contemplado dentro de los servicios para recibir está ayuda. Y no sabemos por qué no la han recibido. Hasta julio conbrábamos fuera de termino. Luego la empresa nos planteó que no había manera de abonar sin recursos, ya que aducen que no facturan desde marzo.

– Cuántos trabajadores afectados hay?

Son 213 los compañeros, que cumplen funciones en Mar del Plata, Gesell, Pinamar, Otamendi, etc. No nos llegó información acerca de posible ayuda. A la larga distancia en su momento se la ayudó. Recibieron ayuda y el resto con subsidios pero acá en la media no. No recibimos nada y lo que se fue cobrando se cobró como se podía pero nos dijeron que no se podía más.

A consecuencia de esto dirigentes de UTA se reunieron con autoridades municipales en busca de una solución al tema. No descartan que la medida de fuerza se extienda al servicio urbano de pasajeros y también lo de larga distancia.

Finalmente afirmó que que la situación de los choferes de media distancia “es insostenible” y que “se profundiza más la crisis de los trabajadores”.