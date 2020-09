Repudian pegatinas en el Colegio de Arquitectos y en la casa de su Presidente

El secretario del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, Arq. Diego Domingorena hizo público el repudio a la pegatina que sufrieran en la sede de la entidad, que al igual sucedieran en la casa del Presidente del Colegio, Eduardo Agüero, donde además “le grafitaron las paredes de ese domicilio con insultos varios”

Domingorena afirmó ante “el Retrato…” que “eran afiches de la UOCRA en relación a la acción que están llevando adelante de la huelga”, luego de lo cual según dijo “nos comunicamos con César Trujillo, titular de la UOCRA, y nos dijo que no correspondía a una acción del gremio. Que ellos no eran responsables de lo sucedido”, aclarando sobre “huelga a la japonesa” que “ no la combatimos, no estamos en contra, pero simplemente salimos a decir que no la apoyamos y planteamos los posibles conflictos que pueden llegar a tener en especial nuestros matriculados y matriculadas que es nuestra responsabilidad”

Más adelante subrayo que “ponernos en línea sirvió para empezar a trabajar para que la obra privada vuelva a fase tres a Mar del Plata. Con el reparo nuestro respecto a esta iniciativa de la UOCRA consideramos que pone en riesgo a nuestros profesionales. No hay certezas de que las ART cubran accidentes en las obras, exponen nuestras matrículas a posibles denuncias de terceros por infringir el código penal respecto a no respetar restricciones en pandemia. Y nos pone en riesgo porque cualquier tercero podría hacer una denuncia de ética en el colegio por estar frente a alguna obra no habilitada”.

Domingorena expresó su optimismo “sobre la forma de cómo se

venía desarrollando la construcción. Acá en el Colegio tenemos los legajos que presentan los profesionales y éramos optimistas porque veníamos muy bien. Está barata la construcción en dólares y hay mucha gente con capacidad de ahorro al restringir cosas que tienen que ver con el ocio y el turismo. Eso dió un impulso hasta que apareció la restricción de que no podemos seguir por la Fase 3.

Cuando se le preguntó si esos hechos vandálicos podrían significar una “herida” en el Foro de la Construcción con consecuencias negativas a futuro, remarcó que “ Eso no implica que no tengamos cuestiones en común y objetivos en común. No tengo dudas que seguiremos trabajando juntos por el bien de la construcción marplatense”