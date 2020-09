Emiten dictamen al proyecto de ley sobre la renegociacion de deudas entre Anses y provincias

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió despacho favorable al proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS) y el oficialismo aspira a poder tratarlo en el recinto la próxima semana, en una sesión especial.

La iniciativa contempla la renegociación de la deuda que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y un cambio en el financiamiento de la ley de Reparación Histórica.

La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, tras un informe que brindaron la titular de Anses, Fernanda Raverta; y el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Lisandro Cleri.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, adelantó que la voluntad del oficialismo es debatir el proyecto en una sesión que se realizará la próxima semana, con el fin de acelerar la sanción de la norma como requiere el Gobierno y las provincias.

El despacho de mayoría cosechó el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, del interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo.

Desde Juntos por el Cambio anunciaron que este miercoles comunicarán si acompañan el dictamen de mayoría, ya que se incluyeron varias propuestas impulsadas por esa bancada.

En tanto, el diputado de izquierda Nicolás del Caño anticipó que presentará un dictamen de minoría rechazando el proyecto oficial.

El proyecto tiene dos aspectos centrales. Por un lado, establece una renegociación de los préstamos otorgados por Anses a las provincias mediante un bono a mediano y largo plazo.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán el plazo y donde se tendrán en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Sobre este punto, Heller propuso ajustar la redacción de ese articulo para que quede claro que los ochos meses son para renegociar esa deuda, ya que se cancelará con un bono que cada provincia negociará con la Anses, ante los cuestionamientos de legisladores que pedían que se concedan plazos mas extensos a las provincias.

Otro punto que se discutió en el plenario fue cómo se ajustará esa deuda y se estableció que la la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustada con la tasa que se paga en plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto del Gobierno.

Sobre el sistema de financiamiento de la Reparación Histórica, el proyecto determina que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en el Gobierno de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro Nacional.

Pero se estableció un agregado a este articulo para que quede claro que no se podrá limitar el pago del retroactivo y que si no alcanzan las partidas de Anses lo cubrirá el tesoro nacional.

Al respecto, el diputado radical Alejandro Cacace dijo que “tuvimos un gran avance en la discusión del proyecto, sobre todo porque se logró dar garantía a nuestros jubilados que cobran la reparación histórica de que continúen cobrando sin interrupciones su beneficio”

Fernanda Raverta, titular de la ANSES.

En el primer tramo del debate, Raverta sostuvo que “es un proyecto muy importante porque da soluciones a cinco problemas a resolver: el financiamiento del programa de reparación histórica, el préstamo con las provincias, las inversiones productivas del FGS, la regularización de créditos Argenta y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en carteras del FGS”,

“La idea es que podamos ser parte en este enorme esfuerzo que tenemos que hacer para reconstruir la Argentina. Esta es una ley que tiene distintas miradas, distintos problemas y distintas soluciones”, agregó.

Sobre la ley de Reparación Histórica, Raverta dijo que no cumplió su objetivo ya que no bajo la litigiosidad en el tema previsional.

“En el 2015 había unas 29.000 sentencias y hoy tenemos 87.000”, señaló Raverta.

Desde la oposición, el radical Luis Pastori dijo que para Juntos por el Cambio y para las provincias “es muy importante tener muy en claro cómo va a quedar lo referido a la renegociación de los contratos con las provincias”.

“No se prorroga el vencimiento del capital que operó en agosto en la mayoría de las provincias sino el plazo adicional para renegociar un bono, que debería ser a largo plazo”, apuntó.

Otro punto que generó debate fue el cobro de los prestamos que otorga Anses a los jubilados y -a propuesta del diputado de Unidad para el Desarrollo, José Luis Ramon- se incluyeron algunas aclaraciones para que respeten las condiciones originales en las que los créditos fueron otorgados.