Coronavirus: Murieron otras 185 personas y 11.892 fueron diagnosticadas en Argentina

Otras 185 muertes y 11.892 contagiados con coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 11.852 los fallecidos y a 577.338 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó este martes por la noche el Ministerio de Salud.

Un 59% (7.011 personas) de los infectados de hoy (11.892) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 577.338 contagiados, el 76,01% (438.883) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 67 hombres, 32 residentes en la provincia de Buenos Aires; 12 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Chubut; 4 en la provincia de Córdoba; 3 en la provincia de Entre Ríos; 5 en la provincia de Jujuy; 2 en la provincia de La Rioja; 3 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Salta y 3 en la provincia de Santa Fe.

Además, 75 mujeres, 41 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Chubut; 4 en la provincia de Córdoba; 2 en la provincia de Entre Ríos; 5 en la provincia de Jujuy; 3 en la provincia de La Rioja; 1 en la provincia de Mendoza; 4 en la provincia de Río Negro; 3 en la provincia de Salta y 4 en la provincia de Santa Fe.

El parte matutino precisó que fallecieron 28 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 2 en la provincia de Mendoza; 1 en la provincia de Neuquén; 2 en la provincia de Tucumán; y 15 mujeres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Tucumán y 1 residente en la provincia de Salta.

Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 6.001 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.010; en Catamarca, 4; en Chaco, 87; en Chubut, 98; en Córdoba, 719; en Corrientes, 60; en Entre Ríos, 189; en Formosa, 3; Jujuy, 331; en La Pampa, 24; en La Rioja, 124; en Mendoza, 629; en Neuquén, 120; en Río Negro, 375; en Salta, 309; en San Juan, 11; en San Luis, 51; en Santa Cruz, 84; en Santa Fe, 1.056; en Santiago del Estero, 69; en Tierra del Fuego, 78; y en Tucumán 468.

En tanto, Misiones (-8) registró números negativos porque reclasificó contagios a otras jurisdicciones.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 342.653 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 112.856; Catamarca, 133; Chaco, 6.879; Chubut, 1.855; Córdoba, 15.693; Corrientes, 778; Entre Ríos, 5.499; Formosa, 98; Jujuy, 12.730; La Pampa, 466; La Rioja, 3.006; Mendoza, 15.761; Misiones, 60; Neuquén, 5.159; Río Negro, 9.229; Salta, 7.303; San Juan, 428; San Luis, 483; Santa Cruz, 3.192; Santa Fe, 20.523; Santiago del Estero, 1.982; Tierra del Fuego, 2.855; y Tucumán, 7.717.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que no está de acuerdo con las “actitudes aperturistas del Gobierno de la ciudad” de Buenos Aires en el marco del aislamiento social, que “no condicen con el grado de la pandemia en Argentina”.

“El control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es muy difícil controlarlos”, manifestó el funcionario nacional en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, en la que anunció la extensión por 90 días del bono de 5.000 pesos para el personal de salud, junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni.

Insistió en que “la apertura no es el problema”, sino “la falta de control sobre la apertura” y explicó que “los movimientos de las personas son muy fuertes y ante más apertura, se produce más movimiento, más contagios y mayores problemas para resolver”.

En este sentido, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte oficial informó que en cuanto a la incidencia de casos y a la mortalidad cada 100 mil habitantes, la Ciudad de Buenos Aires se ubica, en primero y segundo lugar en ambos indicadores, en los últimos 15 días.

En tanto, el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retomó las conversaciones con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para coordinar la nueva fase del aislamiento en el Área Metropolitana y ratificó que concurrirá a una eventual convocatoria del presidente Alberto Fernández para definir las medidas frente a la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que, como parte de las políticas para financiar a sectores afectados por la pandemia de coronavirus, se abrió el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), que da acceso a créditos para máquinas y herramientas, y que ya suma 104.000 inscriptos.

En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza sostuvo que la “pandemia puso de relieve las capacidades de nuestros cerca de 70.000 científicos”, durante su participación en una cumbre internacional sobre los desafíos que presenta el coronavirus junto a representantes científicos de más de 15 países, se informó hoy oficialmente

EL COVID A NIVEL MUNDIAL



A nivel global, con poco más de 100.000 nuevos contagios de coronavirus en el mundo y más de 1.500 muertes en las últimas 24 horas, la segunda ola de la enfermedad avanza sobre Europa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó hoy un total de 29.155.581 casos y 926.544 muertes en todo el mundo, cerca de 243.000 contagios y 4.500 fallecidos menos que los datos aportados por la universidad estadounidense Johns Hopkins, mientras la pandemia golpea fuertemente los sistemas sanitarios y las economías de los países afectados.

La pandemia no dio tregua durante el verano europeo y los casos parecen haber repuntado en lo que expertos llaman una segunda ola. El Reino Unido superó los 3.000 casos diarios por tercer día consecutivo y -según la prensa local- las autoridades británicas estarían dispuestas a cerrar los pubs y los restaurantes desde las 21 y las 22, respectivamente.

Funcionarios europeos observan con preocupación las señales de inicio de una posible segunda ola, por lo que la primera ministra de Dinamarca, Mette Fredeiksen, también anunció hoy nuevas restricciones, entre las que se incluye el cierre de bares y restaurantes de Copenhague y alrededores antes de las 22.

Una medida similar a la danesa tomó el Gobierno irlandés, con el agregado de que, tras enfermarse el ministro de Salud, Stephen Donnelly, todos los ministros debieron someterse a un confinamiento, lo que provocó la suspensión de la cámara baja del Parlamento irlandés.

Mientras tanto, el continente americano sigue siendo el más golpeado. Estados Unidos se acercaba a los 6,6 millones de positivos y contabiliza unos 195.414 muertos.

Brasil es el segundo país con más muertos (132.006) y el tercero con más contagios (4.345.610), desplazado en los últimos días por India (4.930.236).

Con 733.860 positivos, Perú es el quinto país con más contagios y el octavo en relación a las muertes globales, con 30.812 decesos.