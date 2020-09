La UOCRA reclama por un interlocutor para dialogar y continúa la huelga a la japonesa

“Seguimos con la huelga “a la japonesa” establecido por el gremio. Es un derecho constitucional que nos ampara” señaló el secretario general de la Unión de la Obrera de la Construcción Seccional Mar del Plata, César Trujillo en diálogo con “el Retrato…”a la vez que hizo saber que “este lunes se sumaron más empresas a esta modalidad de protesta, y que tiene por objetivo que se incorpore a la obra privada a la Fase 3, tal cual sucede con la obra pública”

Trujillo fue crítico con la actitud del Presidente del Colegio de Arquitectos “quien por un lado sale a oponerse a la medida que llevamos adelante, a través de un comunicado de prensa, y en la obra que él dirige en Peña y Aristóbulo del Valle, están trabajando”, para enfatizar “La verdad no lo entiendo”

El dirigente sindical afirmó que “he tratado de comunicarme con el Jefe de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llamé. Dejé un mensaje y me dijeron que me iban a llamar”, remarcando en tal sentido que “ Falta comunicación. No tenemos voz y es un derecho sindical. No patronal que tenemos los gremios para poder realizar esta huelga. Está en la Constitución”

Finalmente subrayó que “lo que necesitamos son interlocutores. Una mesa de trabajo y sentarnos a conversar. Dialogar y ver cómo se arregla. Hay que darle un corte a esta situación, y los trabajadores necesitan poder hacer algo para llevar el alimento a sus familias”.