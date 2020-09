Giri “invitó” a Emilio Monzó  a irse del PRO  y construir su propia aventura

El dirigente del PRO marplatense Emiliano Giri fue contundente al referirse a las recientes declaraciones de Emilio Monzó, quien al referirse al armado de Cambiemos afirmó que fue un “rejunte”. En tal sentido remarcó “estas expresiones de hoy son desafortunadas y no ayudan a la unidad de los sectores que queremos construir una alternativa amplia y plural pero con valores e instituciones creíbles, con procesos orgánicos claros y democráticos, hacia ese camino debemos llevar al @proargentina y no a su disolución. Esto no inhabilita que aquellos que quieran irse del espacio para construir su propia aventura lo hagan.

Cabe recordar que el dirigente ncional en una reciente entrevista hizo una dura crítica sobre la constitución de Cambiemos, donde planteó que “hay que armar un equipo con volumen político para gobernar, no un rejunte como hicimos la otra vez”.

Emiliano Giri, no se quedó solo en eso y le recordó a Monzó que “El Pro es un partido joven e imperfecto que creció bajo el liderazgo de Mauricio Macri y que hoy le aporta a la sociedad dirigentes políticos como María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Montenegro, senadores, diputados, concejales, consejeros escolares, pero por sobre todos ellos, miles de [email protected] que comparten los valores que este espacio representa en la sociedad argentina”