El Socialismo prorrogó sus autoridades por la pandemia hasta el 2021

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista mantuvo en las últimas horas un encuentro virtual donde se definió la prórroga de sus autoridades hasta 2021, en función del contexto de pandemia que azota al país y al mundo.

De tal manera, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti continúa siendo Presidente del PS, la ex intendenta de la ciudad de Rosario Mónica Fein como Secretaria General, y el dirigente marplatense Jorge Illa como Secretario General Adjunto.Si bien durante el mes de marzo de este año se había dado comienzo al proceso electoral, el mismo fue suspendido en base al avance del COVID-19 en nuestro país, con la lógica necesidad de garantizar las condiciones sanitarias y sociales adecuadas para poder realizar el mismo, situación hasta el momento imposible de realizar. Por dicha razón, el Comité Ejecutivo Nacional decidió posponer hasta diciembre de este año la fijación del calendario electoral interno, por lo que dichas elecciones no sucederán hasta comenzado el 2021.

La sesión estuvo dedicada en honor y memoria de Hermes Binner, ex gobernador de la Provincia de Santa Fe, candidato presidencial y legislador socialista, un momento cargado de emoción y recuerdos, al celebrarse el primer encuentro del Comité Ejecutivo Nacional luego de su fallecimiento.

En el transcurso de la misma se discutieron las bases de un documento que elaboró dicho órgano, denominado “Momento de convocatoria, solidaridad y responsabilidad”, donde resaltan dos manifestaciones: en primer lugar, el apoyo a una ley que establezca una contribución extraordinaria a las grandes riquezas, donde se sostuvo la preocupación respecto a que en el destino de los fondos se determine un alto porcentaje para la explotación de gas, debiendo impulsarse la inversión en energías renovables, así como también la necesidad de considerar a la ciencia y tecnología como parte destinataria de los fondos, ya que hoy se hace aún más evidente la necesidad de impulsar fuertemente ambas para el desarrollo nacional.

En segundo término, se expresó el acompañamiento a la discusión respecto a la reforma judicial, donde se plantearon reparos tales como la necesidad de convocar a un amplio debate, donde surja un diálogo y consenso profundo, propiciado por el Congreso y del cual participen el propio Poder Judicial, las Universidades, especialistas, Colegio de Abogados, y organizaciones afines al tema, así como la necesidad de avance en la modificación del método de designación y remoción de los jueces, empezando por un profundo cambio en el Consejo de la Magistratura.

Por último, desde el Socialismo insistieron en la necesidad de convocatoria de parte del gobierno nacional a un Consejo Económico y Social, propuesta presentada en el Congreso de la Nación por el diputado socialista Enrique Estévez.