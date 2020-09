Cafiero: “Los conceptos de Macri parecen más bien bajados de una monografía del ´Rincón del Vago´”

Santiago Cafiero analizó que llama la atención, no sólo la poca capacidad de autocrítica, sino “de generar una idea o un aporte en un momento en que todos los argentinos están luchando contra una pandemia de coronavirus”.

Al respecto, Cafiero diferenció que “mientras los argentinos luchamos contra la pandemia, el expresidente lo que hizo fue viajar por el mundo y entonces está muy alejado de lo que está sucediendo acá”.

“El Gobierno no recibió la carta como un aporte ni como una instancia reflexiva, mucho menos autrocrítica”, insistió Cafiero.

De todos modos, aclaró: “No quiero meter a todos en la misma bolsa porque es algo de lo que siempre me quejé y no me gustó y la verdad es que ese no es el trabajo diario y cotidiano que tenemos con otros dirigentes de la oposición, incluso de ese mismo espacio”.

En ese plano, Cafiero explicó que “se viene trabajando en forma coordinada” con la oposición y “se trata entre todos de ponerle el hombro y sacar la situación adelante”. “Poner a todos en la misma bolsa sería muy injusto”, repitió el Cafiero.

En otro orden de cosas, Cafiero hizo referencia al punto del Tesoro que la Nación recuperó de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires y transfirió a la provincia de Buenos Aires, y recordó que “desde el año pasado ya decíamos que había una inequidad manifiesta” en el decreto del expresidente Mauricio Macri, de 2016.

El funcionario fundamentó la decisión en que al asumir el Frente de Todos se “comprometió a trabajar en un gobierno que cambie las prioridades, que abandone un modelo de especulación financiera y vaya hacia un modelo de producción y de empleo”.