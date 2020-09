Comerciantes de galerías no descartan imitar a obreros de la construcción

Mar del Plata continúa en ebullición. Mientras que cientos de trabajadores comenzaban una huelga a la japonesa, desde otros sectores, tal el caso de los gastronómicos, preparan una jornada de protesta para el próximo dia 15, esta vez el “turno”fue de los comerciantes de distintas galerias comerciales de la ciudad

Este viernes luego de la movilización realizada este viernes por los comerciantes de galerías de Mar del Plata ante el Centro de Operaciones y Monitoreo solicitando la reapertura, en el marco del retroceso de fase decretado en General Pueyrredón, Gloria Aput , titular del un local ubicado en la Galería Central, Pedro Luro e Independencia, se entrevistó con “el Retrato…”y manifestó: “No queremos ningún beneficio, solo que nos dejen trabajar”. A su vez, adelantó que esperan una respuesta de las autoridades para el próximo lunes.

“Nos reunimos este viernes frente al Centro de Operación de Monitoreo todos los comerciantes de la ciudad que tienen sus negocios en diferentes galerías de Mar del Plata solicitando que nos dejen trabajar”, sostuvo Gloria en conversación con “el Retrato…” a la vez que aclaró que, si bien en el día de la fecha no hicieron una presentación escrita de su reclamo ante las autoridades, la misma ya se había hecho con anterioridad. “Nunca hubo respuestas”, aseguró.

En tal sentido, Gloria explicó que la manifestación se realizó a los efectos de solicitar la apertura de todas las galerías comerciales de la ciudad con el mismo protocolo que llevan adelante los comercios que están ubicados sobre la vía pública. “La mayoría de las galerías son pasajes. La gente ingresa por un lugar y se retira por otra calle. No queremos ningún beneficio, solo que nos dejen trabajar”, confesó.

“Hay gente que tiene empleados en sus locales y otros que son atendidos por sus propios dueños. Algunos pudieron acceder a ciertas ayudas estatales y otros no, por no reunir todos los requisitos”, comentó al mismo tiempo que indicó que en el caso suyo el crédito de 150 mil pesos que otorgaba el gobierno le hubiera venido bien para cubrir ciertos gastos del local, pero precisó que no se lo dieron porque su marido es jubilado y los mismos no entran en ese beneficio.

Asimismo, expresó: “Al no trabajar y no generar ingresos todos estamos en problemas. Mientras más se extiende en el tiempo todo esto, mayores inconvenientes tenemos” a la vez que no descartó que desde el sector lleven adelante una huelga “a la japonesa”, tal como hicieron este viernes los trabajadores de la UOCRA.

Luego de la manifestación realizada este viernes ante el Centro de Operaciones y Monitoreo de General Pueyrredón, los comerciantes de galerías se reunieron con el Secretario de Desarrollo Productivo. El encuentro con Fernando Muro “llevó un poco de tranquilidad” al sector ante la promesa de acelerar el tratamiento del petitorio en el ámbito de la Comisión Especial de Reactivación Económica. “Hay que esperar hasta el lunes. Nosotros no pensamos romper ninguna regla hasta ese día”, señaló.

“Estuvimos mucho tiempo cerrados, volvimos a abrir con un cuarto de venta de la que se tenía antes, porque hay mucha gente de otros rubros que han quedado sin trabajo y ahora tuvimos que volver a cerrar: las deudas se van acumulando y la situación no da para más”, sostuvo a la vez que se preguntó: “¿Cómo harían los funcionarios del estado si durante meses y meses no tuvieron un solo peso de ingreso?”.

Por otra parte, adelantó que si luego del lunes no pueden volver a abrir las puertas de sus establecimientos comerciales con el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad adoptarán otras medidas de fuerza. “No somos gente de dádivas, tenemos trabajo de hace muchos años y es difícil hoy hacer otra cosa”, afirmó la titular de un establecimiento comercial ubicado en la Galería Central, que se dedica a la venta de ropa infantil, de fiestas y colegial.