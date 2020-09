Unos 7 mil trabajadores de la construcción comienzan una huelga a la japonesa

Con el objetivo de hacer visible su reclamo y conseguir la habilitación de la obra privada en la ciudad, el titular de la UOCRA Seccional Mar del Plata, César Trujillo, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que a partir de este viernes unos 7 mil trabajadores comenzarán una huelga en sus puestos laborales por tiempo indeterminado. “Es incomprensible que no nos dejen trabajar, porque si no laburamos no comemos”, aseguró.

“A los trabajadores no nos queda otra que hacer un reclamo y decirle a las autoridades provinciales, nacionales y municipales que este viernes haremos uso del derecho constitucional de huelga, contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la cual será a la japonesa, es decir, en el trabajo y produciendo”, sostuvo el titular de la UOCRA en Mar del Plata

En tal sentido, César Trujillo aclaró que, tal como fuera acordado con la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Constructores y empresarios del sector, alrededor de 7 mil obreros concurrirán este viernes a sus puestos laborales en motivo de protesta por la situación que están viviendo y a los efectos de hacer visible su reclamo ante las autoridades del Ejecutivo.

“La pandemia existe, hay que tenerle respeto, porque nos podemos enfermar, pero nos estamos cuidando. Somos la industria madre de la construcción y es injusto esto que no está pasando”, subrayó el representante de la UOCRA y aclaró que por ello a partir de mañana comenzará a hacer uso del derecho de huelga contemplado en la Constitución Nacional.

En función de ello, solicitó a las autoridades que se conforme una mesa de diálogo con el sector a los efectos de delinear los pasos a seguir. “Lamentamos lo que está pasando en Mar del Plata con las infecciones y los acompañamos a los que se enferman, pero es incomprensible que no nos dejen trabajar, porque sino laburamos no comemos”, concluyó César Trujillo en diálogo con “el Retrato…”