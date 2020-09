Trujillo: “Si no nos habilitan porque gobierna Montenegro, me borro del PJ”

Luego del retroceso de Fase de la ciudad y tras la negativa del gobierno provincial de habilitar la obra privada en Mar del Plata, el titular de la UOCRA Seccional Mar del Plata, César Trujillo, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó al edil Marcos Gutiérrez como así también al ejecutivo bonaerense en tanto manifestó: “Si hay un intendente que no les gusta y no es de su partido, entonces ganemos las próximas elecciones con propuestas y no con chicanas”.

En primer término el titular de la UOCRA se refirió a la última reunión de la Comisión de Reactivación Económica, la cual debió ser suspendida por la decisión de reiterarse de la misma del edil Marcos Gutiérrez y otros integrantes de dicho cuerpo deliberativo. “Me sorprendió lo que hizo Gutiérrez. La política es consenso y disenso y las cosas se debaten en la misma. No te podes levantar de una reunión, en la cual estás representando a un pueblo que te eligió justamente para mejorar la calidad de vida de todos”, consideró.

“No haber discutido y defendido al sector de la industria de la construcción es trístisimo y adverso a los intereses de los trabajadores, si se tiene en cuenta incluso que en la misma trabajamos nosotros junto con 40 gremios directos y 40 indirectos, que lo venimos haciendo desde mayo en esta pandemia, sin contagios, respetando el protocolo y haciendo las cosas cómo corresponde”, apuntó.

Asimismo, tras la negativa del gobierno provincial de habilitar la obra privada en Mar del Plata, señaló: “Espero que no se haya tomado a la ciudad como si fuera opositora a esto, porque acá somos marplatenses. Yo soy peronista y voté a este gobierno, defiendo esos principios y los de la justicia social. Por eso, no entiendo cómo no están del lado de la gente” y añadió que “si hay un intendente que no les gusta y no es de su partido, entonces ganemos las próximas elecciones con propuestas y no con chicanas”.

-¿La no habilitación del gobierno provincial al pedido del intendente Montenegro obedeció a una chicana política por la diferencia partidaria?

-Quiero creer que no, porque eso si eso es la política,y no nos habilitan porque quien gobierna es Montenegro, me borro como afiliado del PJ. Sería muy injusto, no creo que sea así, pero todo apunta para ese lado. No lo digo yo, pero lo dice las circunstancias, la realidad y la situación en general. La política está a la vuelta de la esquina, porque el año que viene hay elecciones.