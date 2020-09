Rodríguez Larreta: “La decisión del Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “para defender la autonomía y los derechos de la Ciudad”, al considerar “inconstitucional” el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para la reducción de un punto porcentual de los fondos coparticipables que percibía el distrito capitalino.

“Ayer a la noche nos encontramos, sorpresivamente, con una medida improvisada e intempestiva que le quita fondos de coparticipación a la Ciudad para destinarlos a la Provincia”, dijo Rodríguez Larreta.

Y en ese sentido, el jefe de Gobierno consideró como “totalmente inadmisible y contradictorio que una decisión así se tome unilateralmente, afectando los recursos” del distrito porteño en medio de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, adelantó que la Ciudad irá a “la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos su autonomía y sus derechos” y sostuvo que “hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de manera unilateral”.

“La decisión que tomó ayer el Gobierno nacional es inconstitucional”, aseveró el alcalde porteño, quien se quejó porque “sacan los fondos de un día para el otro, en medio de una pandemia”.

Conferencia de prensa del gobierno porteño

Larreta encabezó una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo -donde estuvo acompañado por varios ministros de su gabinete, así como senadores, diputados y legisladores porteños de Juntos por el Cambio- pocas horas después que el Presidente asegurara que la medida no buscó “intranquilizar ni jorobar a nadie”.

“Le mandé un mensaje de texto a Horacio (Rodríguez Larreta), diciéndole ‘quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intraquilzarte‘. Yo no lo hice para intranquilizar ni jorobar a nadie”, aseguró el jefe de Estado en declaraciones periodísticas.

La decisión presidencial respecto de la coparticipación quedó plasmada a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 735/2020.

En términos prácticos, el decreto reduce la coparticipación de la Ciudad del 3,50% al 2,32% y crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

También se explica que el coeficiente de la Ciudad antes de recibir la Policía era de 1,40% y, según los cálculos del Gobierno, la inversión en Seguridad alcanza al 0,92%.

“De la suma de estos dos coeficientes surge el 2,32% que el Gobierno ahora destinará al distrito porteño”, completó el Presidente.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

En sus considerandos, el decreto explica que la Ciudad recibió en su momento un mayor coeficiente al tener que hacerse cargo de la Policía local, aunque señala que “la incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados no condice con las necesidades reales para cumplir con el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”.

Para Rodríguez Larreta, “en términos de Coparticipación, la Ciudad aporta mucho más de lo que recibe: aporta cerca del 22% del producto y recibe únicamente el 3.5%. De cada 100 pesos que aporta la Ciudad, recibe 15″.

“En el 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, con el cual coincidieron prácticamente todas las fuerzas políticas de la Ciudad, también se traspasaron los fondos que constitucionalmente corresponden al buen funcionamiento de la fuerza, que hoy forman parte del 3,5% que venimos recibiendo desde ese entonces”, detalló.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño dijo que lo “enojó” la medida del Gobierno nacional, pero reiteró en varias oportunidades durante la conferencia que “siempre” va a apostar al “diálogo” y afirmó que no hará “de esto una disputa política y mucho menos un conflicto personal”.

“Tengo la convicción de que el consenso es el camino para la Argentina, y mis convicciones no van a cambiar, aún ante decisiones como esta que considero inapropiadas. Y mucho menos en un contexto de altísima sensibilidad para los argentinos como la situación que estamos viviendo por la pandemia“, destacó.

El jefe de gobierno porteño estuvo acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete Felipe Miguel, los ministros de Salud, Fernán Quirós; de Educación, Soledad Acuña; de Desarrollo Humano, María Migliore; y de Economía, Martín Mura; así como los senadores nacionales de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri y los diputados Graciela Ocaña, Álvaro González, Emiliano Yacobitti, Facundo Suárez Lastra, Alejandro García, Paula Oliveto y Carla Carrizo.

También los legisladores porteños del bloque oficialista en la Ciudad Diego García Vilas, Agustín Forchieri, Inés Gorbea, Roy Cortina, Facundo Del Gaiso y Juan Francisco Nosiglia.