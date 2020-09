Mil gastronómicos ya quedaron en la calle ante el cierre de 100 empresas del sector

Tras la negativa del gobierno provincial a liberar ciertas actividades en Mar del Plata, la secretaria adjunta del gremio de Gastronómicos, Nancy Todoroff, en dialogo con “el Retrato…” precisó que alrededor de 100 empresas del sector cerraron sus puertas en estos meses en Mar del Plata. A su vez, recordó que el próximo martes llevarán adelante una medida de protesta en todo el país solicitando la reapertura.

En el marco de la campaña #NecesitamosTrabajarYa, la convocatoria establece que cada trabajador se debe presentar en su establecimiento de trabajo con distanciamiento social y tapaboca a los efectos de visibilizar la problemática que se encuentra atravesando el sector. “Esta es una campaña que se está haciendo a nivel nacional, mediante la cual se convoca a los trabajadores a que se presenten el 15 a las 9 de la mañana”, precisó la secretaria adjunta del gremio de Gastronómicos, Nancy Todoroff, en dialogo con “el Retrato…”

“En Mar del Plata ya hay más de mil trabajadores

gastronómicos menos en el padrón gastronomico”

En relación a la situación en puntual de Mar del Plata, señaló que “lamentablemente ya cerraron un montón de empresas. De marzo al día de la fecha en Mar del Plata ya hay más de mil trabajadores menos en el padrón y con este nuevo cierre hay un montón de establecimientos que no van a poder volver a abrir” y añadió que alrededor de 100 empresas ya cerraron definitivamente sus puertas en la ciudad.

“La Comisión de Reactivación Económica estaba tratando para que se reabriera gastronómicos, obra privada y textil, pero no hubo consenso y no se resolvió nada. Sin embargo el intendente elevó el pedido a la nación, pero desde la provincia de Buenos Aires se mandó todo para atrás. Desde el Ejecutivo local no pueden hacer más nada, porque ellos ya elevaron el pedido y todo lo que podían hacer en principio lo hicieron”, sostuvo la referente de UTHGRA en Mar del Plata.

Asimismo, destacó el cumplimiento de los protocolos de los empresarios del sector en el tiempo en que pudieron abrir las puertas de sus establecimientos al público. “Nosotros hemos salido a las calles en grupos de trabajo a los efectos de verificar la forma de trabajo y el cumplimiento de los protocolos: en general fue así, se cumplieron”, aseguró y aclaró que “fueron contados con los dedos los establecimientos gastronómicos que no han cumplido estrictamente con el protocolo”.

“Son muy pocos los empresarios que están pagando los salarios y la mayoría está viviendo con los ATP. Muchos están cerrados, vendieron todo y no pueden realmente. La gente la está pasando muy mal”, comentó a la vez que resaltó que el gremio en conjunto con la escuela de hotelería y teniendo en cuenta esta situación que están atravesando los trabajadores, hacen viandas diarias para ayudar a los mismos.

“Ponerse en rebeldía con el gobierno provincial

va a agravar la situación de Mar del Plata”

Al ser consultada por el “el Retrato…” sobre qué opina de la decisión unipersonal adoptada por el intendente de la ciudad de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, en tanto el mismo estableció por decreto un propio un sistema de “estadíos” para contener la pandemia del coronavirus en el partido, respondió: “El Municipio necesita de la provincia de Buenos Aires y ponerse en rebeldía va colocar la situación de Mar del Plata con menos recursos de los que ya tenemos. La situación se va a agravar si esto sucede”.

Por último, hizo hincapié en el verano 2021 y consideró que “todo este trabajo que se está haciendo en Mar del Plata es para evaluar la posibilidad que en octubre arranque todo esto. Si en ese momento no se reinicia la actividad paulatinamente, con todos los cuidados, con algún horario recortado o con las condiciones que sean necesarias a ese momento, la temporada va a ser muy difícil, sobre todo para el sector de la hotelería”.