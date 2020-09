Alejandro Ferro I: “De colapsar Mar del Plata puede significar cadáveres y muertos en camiones refrigerados o en las casas”

Luego que el intendente decidiera que Mar del Plata continuará en la Fase 3 del aislamiento, social, preventivo y obligatorio, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón y reconocido infectólogo, Alejandro Ferro, dialogó con “el Retrato…” y explicó qué políticas se pueden implementar para disminuir los contagios y evitar la propagación del coronavirus. “Se pasó de una ciudad que contaba los días para llegar al número 21 y estar libre de la enfermedad a una Mar del Plata que hoy está siendo a nivel nacional una de las vedette de cómo se desarrolla el coronavirus”, apuntó.

En ese marco y ante la gravedad de la situación sanitaria que atraviesa Mar del Plata, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón dio detalles de la propuesta que lleva adelante desde hace unas semanas, consistente en una “Política de Reducción de Daños”, orientada principalmente las personas mayores o con enfermedades previas que los hagan pertenecer al grupo de riesgo.

“La Política de Reducción de Daños plantea abocarnos principalmente a las personas que tienen más riesgo y que son los que lamentablemente van a fallecer por la enfermedad o que van a estar internados períodos prolongados de tiempo por la enfermedad”, explicó a la vez que aclaró que “si las personas de riesgo tienen que recibir un mensaje que se tienen que cuidar y resguardarse a ellos mismos”.

En tal sentido, indicó que, analizando lo que sucedió en otros países, la situación en Mar del Plata “está al límite de colapsar, lo cual puede significar cadáveres y muertos en camiones refrigerados o en el mundo subdesarrollado incluso ha representado gente muerta en las calles, veredas y en las casas”.

Seguidamente, se refirió a que se deberían haber aumentado los testeos y demás medidas de prevención, pero que en estos momentos “ya se transita una etapa en la cual el intendente de General Pueyrredón debería hablar a la comunidad fría y duramente, porque se pasó de una ciudad que contaba los días para llegar al número 21 y estar libre del coronavirus, que festejaba incluso una cantidad de cosas por haber terminado con la pandemia, a una Mar del Plata que hoy está siendo a nivel nacional una de las vedette de cómo se desarrolla el coronavirus”.

Por otra parte, graficó en qué consiste la pandemia y el retroceso de fase dispuesto por el gobierno municipal en las últimas semanas conforme al avance del coronavirus. “La pandemia es como un tren con una locomotora, que marcha a mucha velocidad con muchos vagones y esto de volver a fase 3 es como si a los últimos vagones le han aplicado los frenos, pero la máquina –el virus- es tan potente que sigue arrastrando. Simplemente le afloja un poco la velocidad”, ejemplificó.

“La pandemia sigue evolucionando”, aseguró y comentó que “es probable que en el corto tiempo surja una medida mucho más restrictiva, las cuales por supuesto que son más contundentes, pero el tema es cuánto las van a poder cumplir los ciudadanos, porque hay toda una problemática en cuanto a ello”.

La importancia de los testeos

Sin perjuicio de ello, el ex Secretario de Salud Municipal consideró que dichas medidas no pueden suplantar otras como la realización de testeos. “No se están haciendo muchos testeos y se siguen con las PCR, que incluso están saturados casi todos los servicios. Hay test rápidos y la ciudad de Buenos Aires los está utilizando, porque no es solamente medidas de cuarentenización o de encierro, también hay que aplicar mucho en los test”, indicó.

“Los testeos te dicen a donde tenes que dirigir los aislamientos, lo cual es muy importante”, señaló y recordó que por ejemplo China “ha logrado encerrar a 157 millones de personas y les ha ido bien. Corea del Sur no ha hecho estos encierros pero ha testeado a mucha gente y le ha ido también bien”.

En función de ello, consideró que “la mezcla está en un arte entre cuarentena focalizadas y localizadas, con muchos más testeos y rápidos, a través de los cuales se obtengan resultados en horas” y añadió que, teniendo en cuenta que a esta altura “es muy difícil resolver esto”, su posición es implementar una “Política de Reducción de Daños” a los efectos de ocuparse con mayor profundidad de aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo, que tienen una cifra “muy alta de mortalidad en comparación con los jóvenes y que son quienes van a saturar los servicios de salud”.