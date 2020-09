Viuda de un tripulante del Repunte se queda en la calle: Sin trabajo y sin pensión por la muerte de su marido 

A la espera de una resolución judicial que confirme la presunción de fallecimiento de su marido, tripulante desaparecido del Repunte, Silvia de la Hoz, viuda de Marcelo Isas, denunció el grave momento que se encuentra atravesando junto a sus tres hijos, ya que debió abandonar su vivienda por no poder afrontar los gastos de la misma al no haber obtenido la pensión que le corresponde por el fallecimiento de su esposo.

Silvia de la Hoz, de 48 años, viuda de Marcelo Islas, tripulante desaparecido del Repunte, el sábado pasado tuvo que abandonar con 3 de sus hijos más chicos de 13, 15 y 23 años la casa en la que vivió 22 años, ya que no posee trabajo para afrontar los gastos de la misma y hace 25 meses que está esperando que el juzgado Federal Nº10 en el marco del expediente Nº 26285/2018 dicte la presunción de fallecimiento de su marido para poder empezar a cobrar la pensión que le corresponde como así también que se le conceda una autorización para usar el dinero que depositó la ART Federación Patronal.

En tal sentido, la mujer dialogó con “el Retrato…” y contó sobre la difícil situación que le tocó atravesar en el marco de esta pandemia que está afectando a todo el país y la ciudad. “Estaba alquilando una vivienda desde hace casi 22 años, pero como no obtuve ni la presunción de fallecimiento de mi esposo ni la ART no pude hacerle frente al alquiler. Debo varios meses ya y tuve que dejar la casa”, expresó a la vez que aclaró que actualmente se encuentra viviendo con tres de sus hijos en la casa de su hermana.

“Nos autorizaron a pedir la presunción después de un año, pero ya hace 25 meses que estamos esperando junto a otras 5 más de las chicas que se resuelva”, precisó la viuda de Marcelo Isas a la vez que cuestionó la falta de ayuda por parte del Municipio de General Pueyrredón a toda esta situación que está atravesando.

Asimismo, reconoció: “Fuimos a Buenos Aires en muchas ocasiones. En campaña todos se ocuparon desde Macri, Arroyo o Montenegro, pero una vez que los eligieron no hicieron más nada” y añadió que desde el estado local no se la proporcionado “una ayuda o pensión” para poder hacer frente a un alquiler o demás.

“Unos días antes de la pandemia, tuvimos una entrevista con autoridades del gobierno nacional para ver cómo estaba la situación de las familias más necesitadas del Repunte a los efectos de poder otorgar una ayuda económica, pero luego sucedió esto del coronavirus y se frenó todo”, recordó Silvia.

A su vez, cuestionó que su situación “hoy es ésta por la justicia”, ya que aún no ha podido obtener la presunción de fallecimiento de su esposo “porque hace 25 meses que no la otorgan” como así también precisó que el dinero de la ART se encuentra depositado, pero que aún no lo pudo cobrar al no haber una resolución judicial en tal sentido.

“Hoy todo esto es una lucha y quedé en la calle porque no pude sostener un alquiler, porque no cuento con un dinero para poder paliar esta situación. Tengo que seguir golpeando puertas, pero lo cierto es que es algo que se viene hace muchos meses”, aseguró a la vez que aclaró: “Hoy mi situación económica pasa por la justicia, porque me quedé sin trabajo”.

Por último, De la Hoz, en conversación con “el Retrato…” informó un número de cuenta bancaria a los efectos que todos aquellos que quieran colaborar con su situación hasta tanto obtenga la pensión por la muerte de su marido lo puedan hacer. (Cuenta Banco Provincia. Titular: Karen Stefania Islas. CBU: 0140323503420062927555. CUIT: 27-40477938-4).

