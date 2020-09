Se “despegan”de su compromiso, los dejan sin poder viajar y sin devolverle los pasajes

Dahiana Hansen tenía previsto un viaje a Panamá para julio de este año junto a su pareja, Luciano Marcello. Producto la pandemia que está afectando al mundo general su viaje fue cancelado, pero lo cierto es que después de reclamar en varias ocasiones a “Despegar”, a través de la cual compraron el aéreo de la compañía “Aerolíneas Argentinas” y el hotel para hospedarse en dicha ciudad, la empresa no les hizo lugar a sus pedidos y al día de la fecha no les devolvió el dinero del pasaje ni tampoco el del alojamiento.

Dahiana Hansen se entrevistó con “el Retrato…” y relató paso a paso lo sucedido con la empresa “Despegar”. “Yo empecé a pagar mi cuota en noviembre del año pasado. Saqué una aéreo de Aerolíneas Argentinas en nueve cuotas sin interés y un hotel en tres cuotas. Pagué el hotel y el vuelo completo. Mi viaje estaba previsto a Panamá, con mi pareja dos semanas”, sostuvo.

La joven recordó que ambos aéreos fueron comprados con su tarjeta de crédito y que a partir de marzo comenzó con los reclamos a la compañía. “Entraba a la página y cambiaban las fechas o el viaje, en principio me decían que por la pandemia era una situación extraña y me pedían disculpas como también que primero querían solucionar los aéreos que ellos tenían para marzo y abril y que más adelante ingresara a la página”, señaló a la vez que aclaró que su viaje estaba previsto para julio.

Conforme a ello, detalló: “Me siguieron diciendo que reclame hasta tres días antes de viajar porque las condiciones podían cambiar” y aclaró que desconocía que existía la opción de pedir flexible. “Tenía pensado viajar solamente y cuando lo saqué teníamos otra vida. Me dijeron que mi aéreo lo iba a poder cambiar hasta esos tres días antes y no me respondieron por la reserva del hotel”, apuntó.

“Me culparon de no viajar en otras palabras”

“Esperé esos días hasta la fecha y entraba a cada rato. Ellos me decían que iba a tener novedades y me seguían pateando”, completó al mismo tiempo que describió que hasta que un día desde el hotel le dijeron que ya se había pasado la fecha y cómo no había ido, no podían reembolsarle el dinero. “Me culparon de no viajar en otras palabras”, subrayó.

En relación al total del valor de las noches de hotel, precisó que el mismo era de aproximadamente 25 mil pesos. “Yo llamé al hotel en julio y nadie me atendió. No sé si estaban trabajando o no y aún no llamé nuevamente. Por lo que estuve leyendo no se quieren hacer cargo desde el hotel”, afirmó y apuntó: “Argumentan que Despegar no les pagó”.

“Inicié muchos reclamos por Despegar y hace un par de días me respondieron que mi reserva no se podía ni reembolsar ni cancelar y que lamentablemente eso era todo. Yo ingresé ahora a la página y pusieron la opción para que los vuelos sean flexibles, pero cuando yo lo hice, sin saber nada, esa opción no estaba”, sostuvo.

Por último, señaló que, si bien hasta el momento no presentó una denuncia contra la empresa, lo hará en los próximos días, ya que existen otras personas que se vieron afectadas por una situación similar. “Somos muchas las personas que estamos en esta situación. Tengo una amiga que le pasó y peleó a morir y le devolvieron, pero uno se tiene que poner en una situación de acosarlos y devuelven una parte”, cuestionó.

“Yo tengo pensado viajar el año que viene si se puede y podría aceptar que cambien el vuelo para ese entonces. El tema es que los aéreos salieron 110 mil pesos. Ya sabemos que el hotel no lo van a devolver y aún no se sabe nada de los aéreos. No hay fechas”, sostuvo y agregó: “Me dijeron que si viajo en abril no me cobraban extra, pero yo pagué para julio”.