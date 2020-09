Morro: “Gastronómicos van a terminar abriendo sin el permiso del intendente”

En el marco de la protesta llevada adelante este martes por un grupo de gastronómicos en distintos puntos de la ciudad solicitando la reapertura y mayor asistencia del estado, la concejal y ex titular UTHGRA en Mar del Plata, Mercedes Morro, en diálogo con “el Retrato…” consideró que “hay que tomar medidas responsables dentro de la salud, enfrentar este virus y seguir caminando. No se puede seguir teniendo la economía sepultada”.

“Esta medida se tomó por la falta de resolución de la comisión a lo solicitado por el sector. Por ese motivo, se hizo un reclamo justo, porque los empresarios estuvieron obligados a cerrar sus puertas durante mucho tiempo, lo cual significó una caída del trabajo importante para Mar del Plata”, sostuvo la ex Secretaria General de UTHGRA Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, describió que “la situación es muy difícil para los trabajadores y todo es muy triste” a la vez que comentó que, ante la falta de respuestas del estado, “los gastronómicos van a terminar abriendo sin el permiso del intendente. Ellos saben que pueden ser sancionados y multados, pero no tienen otra opción, porque incluso mantener el establecimiento cerrado representa un gasto enorme ya que tienen que pagar luz, gas, los sueldos, etcétera”.

“Esto es una cadena que nos está envolviendo a todos. Si seguimos cerrando la economía, no sé cómo va a terminar todo esto. No se puede implementar una cuarentena de más de 6 meses porque no hay economía que lo resista”, afirmó Mercedes Morro.

Por otra parte, se refirió al colapso sanitario que está atravesando Mar del Plata, según lo denuncian las autoridades de Hospital Modular de Mar del Plata y apuntó: “Tendremos que aprender a convivir con esto” a la vez que remarcó que las responsabilidades son compartidas entre los diferentes dirigentes locales, provinciales y nacionales. “La situación es terrible. Hay que tomar medidas responsables dentro de la salud, enfrentar este virus y seguir caminando. No se puede seguir teniendo la economía sepultada”, aseguró.

“Hay que abrir los locales gastronómicos porque no queda otra opción, pero concientizando a la gente porque también hay mucho irresponsable”, confesó y añadió que incluso existen realidades muy complejas en muchas familias, a las cuales se le complica llevar adelante las medidas de prevención.