El dirigente mercantil Guillermo Bianchi pidió “responsabilidad de todos para superar esto”

Guillermo Bianchi, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, sostuvo que es necesario la responsabilidad de todos los sectores para poder superar la situación que estamos atravesando en materia sanitaria, económica y la política.

Bianchi dijo que desde que se declaró la transmisión comunitaria en la ciudad se dispararon las alarmas de todos “En su momento entendíamos que era muy complejo volver para atrás, que en definitiva es lo que está pasando ahora”.

En ese sentido sostuvo que ven con mucha preocupación lo que está pasando, tanto desde el ámbito sanitario como también desde lo económico, porque se ven los efectos que tiene el retroceso de fases y el incremento de los contagios.

Además agregó que “tenemos que intentar que el virus no se expanda y no tome mayor dimensión y que hay que hacer todo lo posible para que las empresas las fuentes de trabajo no caigan, porque al tener menos circulación de gente hay menos consumo”.

El dirigente mercantil sostuvo que su sector “se cuidó mucho. Un trabajo en conjunto entre el sindicato, los empresarios y el municipio que fue muy grande en cuanto a los protocolos”.

Para finalizar dejo en claro que “hoy estamos transitando en Argentina todas y cada una de las crisis que sabíamos que iba a traer la pandemia. El objetivo es pasarlas con los menores sobresaltos posibles. Hay que transitar con enorme responsabilidad el proceso que está transitando el mundo y es necesario que quienes gobiernan tengan la mayor responsabilidad, como así también la población desde su lugar” puntualizó.