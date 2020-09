Coronavirus: Patricia Bullrich había recibido el alta, pero la volvieron a internar

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quedó nuevamente internada tras haber sido diagnosticada con coronavirus la semana pasada. La ex ministra de Seguridad había confirmado su resultado positivo a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo”, escribió.

La referente opositora había recibido el alta el lunes, pero “estuvo trabajando mucho con la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio” y con el comunicado que difundieron posteriormente. Aclararon que la internación se debió a que en su casa “no contaba con las condiciones necesarias”. No obstante, aseguraron que se encuentra “bien” y cursando el noveno día de la enfermedad.

La presidenta del PRO es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el Gobierno de Alberto Fernández luego de que el coronavirus empezar a circular por el país y el 17 de agosto participó de una manifestación en el centro porteño en la que se mezclaron distintas consignas opositoras.

No es la primera dirigente de la principal fuerza de la oposición que dio positivo de coronavirus. En junio se confirmó que la ex mandataria bonaerense María Eugenia Vidal tuvo la enfermedad. También el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene a cargo una provincia con índices de contagios y muertes que preocupan a su administración. En tanto, el intendente de Lanús Néstor Grindetti fue otro de los dirigentes opositores de alto perfil que tuvieron el virus que está afectando a buena parte del planeta.

En la reunión del lunes de la cual también participó Bullrich, la conducción nacional de Juntos por el Cambio decidió hacerle un ofrecimiento a Alberto Fernández para conformar una mesa de diálogo para consensuar un “plan de desarrollo para los próximos 30 años de la Argentina”.

Si bien el Zoom se desarrolló en buen clima, incluyó un duro cruce entre Bullrich y el senador radical Martín Lousteau luego de que ella le reprochara haberse reunido con Alberto Fernández de manera inconsulta en Olivos.

“Vos tenés que avisarnos si vas a verlo al Presidente”, le dijo Bullrich, que mantenía la videollamada mientras estaba en un consultorio médico para que le dieran el alta por el coronavirus. “Cortarse solo para ver al Presidente no es lógico en una vida de coalición”, afirmó.

“Mirá, cuando yo era oposición y Mauricio me llamaba, iba a verlo igual. Yo le avisé a quien tenía que avisarle. Cada vez que me llame el Presidente, voy a ir. Si querés, cuando te den el alta médica me llamás y lo charlamos”, le contestó el legislador.