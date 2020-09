Colapso…Médicos marplatenses deberían decidir a quién intentan salvar y a quien no

Ante el aumento de casos de coronavirus registrados en las últimas semanas en Mar del Plata, el Jefe de Sala del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Modular, Dr. Ralph Vargas Martínez, en dialogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por el colapso sanitario que ya está viviendo la ciudad y no descartó que la ocupación en el área a su cargo es del 100%. Hoy, si bien los profesionales de la Salud, son cautos, Mar del Plata se encuentra muy al borde de atravesar la situación de Italia. Si bien , por Resolución Ministerial, debería ser un Comité de Ética quien tome la determinación de a quien se interna y a quién no, al final del túnel será lo mismo: algunos tendrán la oportunidad de seguir viviendo y otros no tendrán esa posibilidad.

“La situación es bastante críticas en estos momento. En lo que es el sector de cuidados intensivos del Hospital Modular hay una ocupación del 100%. Tenemos 12 camas operativas disponibles y todas están ocupadas”, sostuvo el reconocido profesional médico en conversación con “el Retrato…” al mismo tiempo que aclaró que dicho centro asistencial médico cuenta con 52 camas de cuidados moderados y 24 camas de cuidados intensivos.

En relación a ello, explicó que en estos momentos de esas 24 camas hay habilitadas 12 y que “el problema es que si se quisiera habilitar las otras 12 camas, no hay recurso humano” y añadió que “el recurso humano de cuidados intensivos ya era escaso previo a esta pandemia, lo cual implica médicos, enfermeros, kinesiólogos especializados en cuidados intensivos”.

“Un médico para ser formado en cuidados intensivos demanda un tiempo de 4 años, es una especialidad y la misma es poco buscada por los médicos más jóvenes. En estos momentos, teniendo en cuenta la alta demanda que hay, que ya eran pocos anteriormente y que incluso trabajan en varios lugares, los profesionales no alcanzan para cubrir la demanda existente”, expresó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las declaraciones de la Secretaria de Salud del Municipio de General Pueyrredón, en cuanto afirmó que se estaba analizando la posibilidad de traer médicos de otras provincias del país, respondió: “El problema es que la falta de intensivistas no es solo de Mar del Plata sino de toda la Argentina; por lo que, va a ser muy difícil que se pueda conseguir personal intensivistas de otros lados, porque todos estamos exactamente en la misma situación”.

“En el ámbito local lo que se está haciendo es permitir que algunos médicos que tengan cierto manejo en cuidados intensivos ayuden o colaboren en algunos casos, pero siempre supervisado por un profesional intensivista”, sostuvo a la vez que recordó que detrás del médico, enfermero o kinesiólogo “hay una persona, la cual está agotada, cansada, enojada, sufriendo con una familia atrás, etcétera, lo cual no se puede perder de vista tampoco”.

En ese contexto y teniendo en cuenta la completa ocupación que ya registra la Sala del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Modular, Martínez adelantó que las autoridades del centro asistencial se encuentran avocadas a la habilitación de otras áreas dentro del Hospital Interzonal de Agudos, por fuera del Modular, a los efectos de poder seguir atendiendo y recibiendo pacientes infectados de coronavirus.

“Si esa área se llega a saturar también, no sé qué se va a hacer con esas personas”, aseguró a la vez que señaló que Mar del Plata “se encuentra muy al borde y muy cerca de atravesar la situación de Italia”, en donde los profesionales médicos debían decidir sobre la vida de un paciente por sobre la de otro por el colapso que existía en los centros asistenciales.

El Jefe de Sala del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Modular recordó que hace unas semanas atrás se sacó a la luz un comunicado, a través del cual se informó que la ciudad ya contaba con una ocupación del 80%. “Ahora en el área de cuidados intensivos incluyendo todo Mar del Plata estamos en una ocupación del 90% aproximadamente, con la salvedad de algunas instituciones que ya están en el 100%”, precisó.

“La gente tiene que concientizarse y todos dar una mano para evitar llegar al colapso, del cual estamos muy cerca. Hay que seguir insistiendo en que se cumplan las normas preventivas”, remarcó y se dirigió a la sociedad y les pidió que se cuiden como así también que respeten el distanciamiento social, el uso de barbijo, que se higienicen las manos, que no hagan reuniones sociales, etcétera. “De esta manera se están cuidando ellos y nos están cuidando a nosotros para poder dar la calidad de atención que merece a esta población”, apuntó.

Por último, reconoció: “Si nosotros empezamos a caer, como está pasando con muchos enfermeros que están aislados y que representan en líneas generales 40% 0 50% aproximadamente, no va a haber quién los atienda”.