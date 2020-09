Médico afirmó que el Hospital Modular está colmado en un 100 por ciento

“La capacidad del Hospital Modular está colmada al 100%; no hay lugar y no sabemos cómo vamos a seguir” dijo el doctor Osvaldo Elefante (MP. 91972), médico Especialista en Terapia Intensiva del HIGA y la Clínica 25 de Mayo, en diálogo con María Delia Sebastiani por LU6 Radio Atlántica

El profesional no dudó en afirmar que “el virus nos está poniendo de rodillas”, a la vez que subrayó que en el Interzonal “ya hay pacientes internados que deberían estar en el modular porque no hay lugar” para acotar “Estamos al borde de no tener donde internar a pacientes nuevos. La situación realmente es preocupante”

Al referirse a cómo se encuentran las clínicas privadas en tal sentido, fue categórico: “no están al borde del colapso” sino que “ya están colapsadas” y que desde hace días “se hacen ajustes internos para ver dónde y cómo internar pacientes”.

Recordó Elefante que desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) vienen advirtiendo que “el recurso humano está agotado, especialmente las enfermeras, los kinesiólogos y los médicos intensivistas”, remarcando el concepto de “camas operativas”, que contempla la disponibilidad de camas más el recurso humano especializado.

Aclaró que sus declaraciones “no tienen ninguna intencionalidad política, son la realidad” y en ese sentido indicó que “en el ámbito público tenemos las estructuras disponibles saturadas”.

El médico intensivista pidió extremar los cuidados. “Vemos personas jóvenes que sin comorbilidades también hacen cuadros graves. Quiero insistir a la sociedad con las medidas que tanto venimos hablando (lavado de manos, uso adecuado de barbijos/tapabocas y el distanciamiento social) y evitar las juntadas porque no tenemos como ganarle al virus”.