Massa busca un acuerdo para poder aprobar un paquete de leyes clave para el Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a todos los bloques parlamentarios para definir este martes a las 19 la modalidad de las sesiones durante los próximos dos meses, en los que el cuerpo deberá abordar el análisis del Presupuesto, la actualización de las jubilaciones y el aporte solidario y extraordinario de los patrimonios superiores a 200 millones de pesos.

La sanción del presupuesto 2021, el nuevo ajuste jubilatorio, el aporte solidario ideado para recaudar unos 300.000 millones de pesos con asignación específica a la producción y al sistema sanitario, las reformas tributaria y judicial, constituyen herramientas esenciales para el gobierno nacional.

La reunión entre Massa y los jefes de los bloques políticos se realizará a una semana de la polémica que se desató entre el oficialismo y la oposición por la prórroga del sistema de trabajo virtual y la realización de una tironeada sesión especial, para la cual Juntos por el Cambio fue el único bloque que rechazó participar a distancia si no se acordaba antes la agenda de temas.

En esa ocasión, el protocolo se prorrogó con el acuerdo del Frente de Todos -que conduce Máximo Kirchner-, los interbloques Federal y Federal para el Desarrollo, la izquierda y el MPN, pero con el rechazo de Juntos, es decir, se logró la mayoría, aunque sin consenso acordado cuando se estableció este mecanismo virtual.

El encuentro de este martes también se concretará un día después de la presentación del amparo que hoy formalizó Juntos por el Cambio con el objetivo de impugnar en la Justicia la sesión realizada el martes pasado, en la que se convirtió en ley un proyecto para auxiliar a la industria turística.

Otro dato que estará en la mesa de la discusión será cómo hacer para evitar los contagios de los diputados y empleados, ya que en las ultimas horas se conoció que dio positivo de coronavirus el diputado del Pro José Nuñez, uno de los participantes presenciales de la sesión del martes último.

A partir de esta noticia, las autoridades del cuerpo buscaban establecer el mapa epidemiológico, a partir de los contactos estrechos que tuvo en el Parlamento el legislador macrista de la provincia de Santa Fe.

El encuentro de este martes se concretará en el Salón de Honor del cuerpo legislativo con los legisladores que puedan concurrir en forma presencial y aquellos que lo hagan a través del sistema de videoconferencia, como sucederá con la mayoría de los jefes de bloque que permanecen en sus provincias.

“Voy a seguir promoviendo el diálogo más allá de cualquier agresión”, afirmó el Massa en declaraciones a medios parlamentarios, en referencia a las amenazas que sufrió mientras se desarrollaba la sesión del martes, en la que se aprobó también un proyecto que aumenta las sanciones a la pesca ilegal.

Con la convocatoria, el presidente de la Cámara de Diputados buscará destrabar la controversia surgida en ese debate cuando la principal bancada opositora no aceptó prorrogar el protocolo de funcionamiento virtual del cuerpo e incluso amenazó con recurrir a la Justicia, algo que se concretó hoy.

Las fuentes destacaron que la intención de Massa es avanzar en la posibilidad de sesiones presenciales de funcionamiento mixto, que permitan que, ante un “tema complejo” un bloque o interbloque pueda solicitar tiempo presencial para ese debate, en un espacio a definir.

Juntos por el Cambio difundió este martes una carta abierta en la que ofreció abrir el “diálogo para retomar la sensatez política y la cordura”, luego de la reunión semanal que encabezaron en horas del mediodía de este lunes los referentes partidarios y parlamentarios de la coalición opositora y el expresidente Mauricio Macri.

“Las autoridades de ambas cámaras del Congreso deberían acordar de buena fe y legalmente nuevos protocolos de funcionamiento, con sesiones presenciales para los temas más importantes y controversiales, como por ejemplo la reforma judicial, presupuesto nacional o la nueva ley de movilidad jubilatoria”, dijeron.

De esta manera, la principal fuerza opositora ratificó la postura que adoptó el interbloque de diputados de Juntos, que encabeza el cordobes radical Mario Negri.

En cambio, desde el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, volvió a cuestionar las sesiones presenciales, pidió a sus pares comportarse “de manera ejemplar de cara a la sociedad” y evaluó que no se puede seguir “exigiendo a los sistemas de salud”, a través de un texto que publicó en Twitter.

En tanto, el presidente del PJ y diputado del Frente de Todos, José Luis Gioja, se solidarizó con su par del PRO José Núñez, quien dio positivo de coronavirus tras el debate parlamentario del martes pasado, y juzgó que ese hecho demuestra que hay “que seguir con las sesiones virtuales” para evitar más contagios en la Cámara de Diputados.