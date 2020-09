En un clima tenso fracasó reunión de la Comisión de Reactivación del HCD

Una por momentos convulsionada reunión se concretó en el Concejo, donde los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica no pudieron alcanzar acuerdo alguno en tres de los reclamos más enérgicos escuchados en los últimos días: el de la construcción, de los gastronómicos y el de los textiles. La edil Cristina Coria puso paños fríos y confía el alcanzar el consenso en la próxima reunion.

La situación que se vive en Mar del Plata con el crecimiento de los casos de COVID, que ha complicado la situación sanitaria de la ciudad toda, impidió que los ediles se pusieran de acuerdo y todo pasara a una hipotética reunión a realizarse en las próximas horas, que atento a lo visto este lunes en el encuentro, algunos la catalogan de imposible.

La concejal Cristina Coria, en breve diálogo con “el Retrato…” rescató la gestión de la Comisión “que viene tomando todas las decisiones por consenso total. A veces con discusiones o distintas miradas”, acotando que en esta oportunidad se trataron tres temas propuestos por el Secretario de la Producción, Fernando Muro “que son actividades que fueron permitidas o que no están en la fase 3. Una de ellas, la construcción privada, que lo que se pide es que se asimile a la pública y en algunas cosas”

En tal sentido dijo que significará “tareas de obra gruesa en espacios abiertos y al aire libre. De lunes a viernes sin uso de transporte. Luego está el comercio minorista, con la propuesta de atender dentro del lugar al 50 por ciento del protocolo que tenían. Atender de a una y adentro. Y la tercera era la gastronomía con la posibilidad de usar los espacios públicos”

En este item Coria se preguntó “ ¿No sé porque solo en la vereda? Hay varios locales con terrazas al aire libre. Que se podrían usar el amplio espacio con que cuenta el Torreón, por ejemplo y por citar solo un lugar” enfatizando que al no haber acuerdo “se resolvió es volver a reunirnos en esta semana para ver si podemos, en función a la cuestión sanitaria, hacer la recomendación de manera consensuada”.

Finalmente sobre la “amenaza” de los gastronómicos que anunciaron, vía redes sociales, que este martes iban a abrir sí o sí , subrayó que “No lo sé. A mí no me dijeron nada en privado. Siempre los referentes dicen lo mismo pero hoy hablé con varios y nadie me dijo que iba a abrir igual. Porque si hacen lo que les parece, influye en el resto. Preferimos preservar el espacio de reactivación y trabajar con cautela. Queremos ver si en estos días se descomprime el nivel de contagios para poder avanzar. Confío que que llegaremos a un consenso como lo hemos hecho hasta ahora””