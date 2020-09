El intendente Lunghi parece que declaró la República Independentista de Tandil

Entonces, explicó que el objetivo será: “Cuidar y reforzar la salud pública a partir de la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la ciudad ante la pandemia; Contar con un sistema local de alertas temprano y confiable; Tener previsibilidad, planificación y orden para transitar los próximos meses; Disponer de criterios objetivos y precisos que conozca toda la comunidad para implementar las medidas necesarias ante la evolución y los cambios de las situaciones sanitarias”.

Lunghi afirmó que “el nuevo sistema establece un modelo propio y que tiene en cuenta las características y particularidades de Tandil”. De este modo, dio por sentado que comenzarán aplicar sus propias normas y dejarán por fuera lo establecido por el sistema de fases.

En esa línea, detalló que será el comité de Seguimiento del Covid 19 será quien semanalmente determine la situación en la que se encuentra el distrito a través de las “camas operativas disponibles” y de la “gravedad de los casos activos” de coronavirus.

En base a estos parámetros fijados, se definirá el estadio en qué se encuentra Tandil y los mismos serán diferenciados en tres etapas: verde, amarillo y rojo

García acusó a Lunghi de “romper” con Nación y Provincia

Rápidamente, desde la Provincia salieron a cuestionar la decisión del intendente Lunghi a través de la ministra de Gobierno Teresa García que, en declaraciones a El Eco de Tandil, dijo que “la primera impresión es que el intendente ha tomado la decisión de romper con la Provincia y la Nación el trabajo que se estaba llevando adelante”.

“La verdad es una incoherencia”, sentenció y sostuvo que “han decidido tomar sus propias determinaciones en materia de cuidados y política sanitaria, sin tener en cuenta que Tandil el viernes se registraron 36 casos y el sábado otros 21, hay pendientes casi 100 estudios, y actualmente hay 139 contagiadas”.

“Me parece que es un momento donde la responsabilidad institucional tiene que ser máxima y coordinada con la Provincia y Nación como vienen haciendo todos los municipios y provincias”, aseguró.

Más adelante, manifestó que “parece que declararon la República Independentista de Tandil, me parece que no es el momento para discutir esto. Es la segunda vez que tengo un contrapunto con el intendente Lunghi por este tema. Es la segunda vez que lo hace, pero no es el momento. El virus no funciona sí en un lugar y no en otro. El virus funciona generalizadamente”.

“Es un momento de alto crecimiento de casos. Está curva no baja. Hacer esto en el momento de crecimiento, creyendo que Tandil tiene una muralla o una burbuja que lo aisla de la realidad, es un acto de irresponsabilidad y además de tozudez porque no se puede calificar de otra manera”, concluyó.