El Gobierno provincial critica el sistema de “estadíos” que rige en Tandil para prevenir el coronavirus 

Luego que el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, estableciera por decreto un propio un sistema de “estadíos” para contener la pandemia del coronavirus en el partido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires criticó la decisión tomada por el jefe comunal de la localidad serrana. “Deseo desde el fondo del corazón que no siga circulando el virus en Tandil pero si así lo hiciera el único responsable será el intendente”, subrayó la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García.

Miguel Ángel Lunghi decidió salirse del sistema de fases que desde hace meses estableció el Ejecutivo bonaerense y por decreto impuso un sistema propio para la contención de la pandemia, definido en el marco de diversas fases denominadas “estadíos” y confirmó que durante los siete días venideros Tandil se ubicará en el estadío amarillo al tener 145 casos activos.

“El nuevo esquema busca cuidar y reforzar la salud pública a partir de la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la ciudad ante la pandemia; contar con un sistema local de alertas temprano y confiable; tener previsibilidad, planificación y orden para transitar los próximos meses; y disponer de criterios objetivos y precisos que conozca toda la comunidad para implementar las medidas necesarias ante la evolución y los cambios de las situaciones sanitarias”, explicaron desde el municipio.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco (FOTO), se mostró muy disgustado por lo resuelto en Tandil y anunció la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de la Prevención y Seguimiento frente al Covid-19 específico para el interior de la provincia de Buenos Aires y según detalló el ministro de Kicillof, el plan reforzará la presencia de Centros de Telemedicina Covid-19 (CETEC) en toda la provincia con el objetivo de detectar y aislar contactos estrechos de casos de Covid-19.

Además, el ministro de Salud, Daniel Gollan, se sumó a los duros cuestionamientos contra Lunghi y comentó que la iniciativa, coordinada por la Jefatura de Gabinete y en articulación con los municipios, apunta a incluir en el programa a CETECs en Bahía Blanca, Chascomús, Chivilcoy, Junín, La Costa, Mar del Plata, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pigüé, Saladillo, San Antonio de Areco, Tandil y Trenque Lauquen.

La ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García , también cuestionó con dureza la decisión de Tandil de salirse del sistema de fases que desde hace meses estableció el Ejecutivo bonaerense. “Este fin de semana vimos en varios municipios la decisión de reabrir los bares contradiciendo no una decisión política sino sanitaria. Hay distritos que han tomado decisiones propias como Tandil, donde por Decreto se desacopla de las indicaciones de presidencia y del gobernador y toman un sistema propio”, describió la funcionaria.

“Tandil no es una ciudad amurallada, está en una región sanitaria con contagios comunitarios, es inentendible la decisión del intendente, ha sido no sólo inconsulta sino absolutamente irresponsable cuando ve como se ha comportado el virus en la Provincia y en el país. Indica además la poca solidaridad con sus pares, independientemente del partido político porque este mismo efecto contagio se produce en otros distritos”, aseguró la ministra.

Además, advirtió que “cuando uno toma las decisiones tiene que hacerse cargo de las consecuencias, deseo desde el fondo del corazón que no siga circulando el virus en Tandil pero si así lo hiciera el único responsable será el intendente” y añadió: “Es muy difícil todos los días que no se puede abrir, es antipático, el más interesado en que se abra la actividad productiva y comercial es el gobernador”.

Por último, consideró: “Me parece que no se advierte la gravedad de la enfermedad. El personal de salud nos dice que no da más, que están agotados, nos alerta, la circulación es cada vez mayor y no se entiende cómo en algunas jurisdicciones se incite a que la gente salga, se agolpe, consuma”.

“Los oídos se cierran cuando se pone limitaciones pero se abren cuando hace invitaciones. Esta modalidad de calles repletas con bares o marchas tienen las consecuencias que se ven 14 días después. Uno debería pedir que quien haga estas cosas se haga responsable de su salud pero no es así porque es vector de contagio”, sumó la ministra y concluyó: “Hay cosas que me parecen un acto de irresponsabilidad absoluta producto de las tensiones sociales y económicas pero la decisión de haber decretado el aislamiento tiene que ver con cuidar la salud”.

¿En qué consiste el diseño de estadíos que rige en Tandil?

Estadío Verde

Podrán seguir funcionando todas aquellas actividades autorizadas o que hayan tenido protocolo sanitario aprobado para el desempeño o ejercicio de la actividad hasta el reciente mes de agosto de 2020 y en la modalidad y con el factor ocupacional determinado en su momento.

Estadío Amarillo

En el caso de que se defina que Tandil queda en estadío amarillo, el factor ocupacional de todas las actividades habilitadas en el estadío verde deberá verse reducido en un 50% respecto del autorizado hasta agosto reciente.

Estadío Rojo

En el peor de los estadíos epidemiológicos, se definió que sólo se permitirá funcionar a las actividades determinadas como esenciales, respetando el factor ocupacional referido en el estadio Amarillo y con un horario máximo de funcionamiento de hasta las 18 hs. En ese tipo de fase estará exceptuada de esa limitante la actividad de expendio de combustible, delivery, consultorios de profesionales de la salud, laboratorios y centro de diagnóstico, los cuales mantendrán el horario actual.

¿Cómo se cambia de estadío?

El comité de seguimiento del Covid 19 en Tandil explicó qué es lo que se tendrá en cuenta semanalmente para cambiar de estadío, de acuerdo a un grupo heterogéneo de factores e indicadores que contemplen dos principales parámetros.

1) Camas operativas disponibles

Se determinará en base al porcentaje de camas ocupadas, personal de salud disponible y tecnología sanitaria aplicada a este recurso.

2) Gravedad de los casos activos de Covid-19

Se establecerá por el comportamiento de la curva epidemiológica, cantidad de casos activos internados en establecimientos sanitarios y cantidad de casos activos Covid-19 en situación domiciliaria.