Dura crítica de Taccone (AM) al intendente Montenegro y al Frente de Todos

”La salud y el trabajo de los marplatenses en estas circunstancias no merecen la ausencia en la decisiones de ningún funcionario que haya pedido el voto de los vecinos” señaló Horacio Taccone al terminar la reunión que no tomó ninguna decisión de este lunes.

“Ante la grave crisis sanitaria y económica que vive la ciudad no hay lugar para evasivas, excusas ni falsas opciones.” dijo Horacio Taccone, Presidente del bloque de Acción Marplatense y miembro designado por dicho bloque para integrar la Comisión de Reactivación.

“Frente a la realidad que le toca vivir a los marplatenses el Estado municipal debe arremangarse y ponerse al lado de todos y cada uno sin especulaciones ni egoísmos. No resulta aceptable que el responsable político de la ciudad no avale con su opinión y su participación las decisiones que se tomen, ni tampoco es razonable que el concejal representante del Frente de Todos se retire dando un portazo”, continuo Horacio Taccone.

“La evolución de la crisis epidemiológica, la disponibilidad de camas de terapia intensiva, la viabilidad de los protocolos propuestos por los sectores que necesitan abrir sus puertas, todo, forma parte de una misma realidad que debe ser afrontada con seriedad, prudencia y con un verdadero acuerdo de Estado donde los representantes de las fuerzas políticas se hagan cargo frente a la comunidad de las decisiones que se tomen,” señaló el concejal Taccone al concluir una reunión sin decisiones de la Comisión de Reactivación.

“Los dos oficialismos tienen la obligación de entenderse y consensuar y nosotros los vamos a acompañar. Lo que no vamos a consentir es el espectáculo de los enojos y las reticencias. Presentes tienen que estar: el intendente y el Frente de Todos para que, con toda la información y evaluando todos los alcances se puedan tomar las decisiones que hagan factible un tránsito menos doloroso para nuestras vecinas y nuestros vecinos,” expuso Horacio Taccone.

“La Comisión de Reactivación se creó el 25 de junio cuando había pocos casos y parecía razonable que se empezaran a habilitar actividades. Pero ahora con días que superan los 300 casos, con un pronóstico entre 10000 y 13000 casos para las próximas dos semanas, y con el derrumbe de la actividad económica lacerando el trabajo de los marplatenses su funcionamiento no puede prescindir de la palabra, el compromiso, la información y la investidura del Intendente Municipal así como tampoco puede desentenderse la representación local del Frente de Todos, queremos creer, funciona como polea de transmisión con el gobierno nacional y provincial”, agregó Horacio Taccone.

“Hay además, desde ahora, un nuevo decreto presidencial que incluyó a Mar del Plata dentro de las ciudades que deben contar con el aval de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para habilitar actividades. Nos preguntamos ¿No es suficiente todo esto para que hable el Intendente en la Comisión de Reactivación y que el Frente de Todos marplatense se mantenga firme en su silla haciéndose cargo de las decisiones? Otra vez más dos oficialismos miran a un bloque de dos”, expresó el concejal de Acción Marplatense.