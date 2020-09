Dolor de Nancy Pazos por la muerte de su mamá por Covid

“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dejaste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, la despidió a través de las redes sociales.

Nancy Pazos junto a su mamá en su último cumpleaños

Además, la conductora les dedicó unas líneas de agradecimiento a los médicos, enfermeros, psicólogos “y todos los que están trabajando a destajo en el Hospital Argerich” en medio de la pandemia de coronavirus, por mantenerla “informada y contenida siempre”. “Sé que hicieron todo lo posible. Y que no dejaron que sufriera. Gracias enormes”, escribió.

Por último, compartió una captura de pantalla en la que muestra una conversación que mantuvo con el médico de su mamá, en la que le decía que prefería que utilizaran el plasma para curar el coronavirus en “personas con más vitalidad”.

A partir de esto, reflexionó: “Heredé de mamá un concepto inalcanzable de ética. Fue en honor a cómo se manejó en su vida que, cuando me ofrecieron darle plasma, después de pensarlo mucho, me negué, sabiendo que es un bien escaso y que ella hubiera priorizado a los otros”.