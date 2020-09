Mantero “Detectar anticuerpos para promover la donación de sangre y de plasma”

Desde el Bloque de Acción Marplatense presentaron una iniciativa solicitando al Instituto Provincial de Hemoterapia la realización de acciones para promover la donación de sangre, y la inclusión en los análisis que se realizan luego de la extracción, los correspondientes a la detección de anticuerpos para el Covid-19.

La concejal explicó que “desde el inicio de la pandemia de coronavirus la donación de sangre se redujo entre un 60% y un 80%, y esto tiene un impacto muy fuerte sobre los bancos de sangre, que no pueden brindar adecuadamente el servicio, o deben solicitar a los familiares de pacientes que promuevan la donación para que puedan realizarse distintas intervenciones o cirugías. Hay mucho temor por parte de la población, pero en los centros de hemoterapia se toman todos los recaudos y protocolos correspondientes para evitar los contagios”.

Mantero señaló que “los ensayos con plasma están ofreciendo muy buenos resultados en el tratamiento en nuestro país, y creemos que es prioritario poder promover la donación de plasma. La necesidad de los centros de hemoterapia y el resultado de estos ensayos nos llevó a proponer que como una forma de promover la donación de sangre, se incluyera entre los análisis que se realizan luego de la extracción, el de anticuerpos de covid-19” y agregó “hay personas que pueden haber cursado casos asintomáticos o leves y no lo saben. La detección de anticuerpos de covid-19 en sangre nos permitiría tener información valiosa desde el punto de vista epidemiológico, y en el caso de que la persona de positivo y tenga suficientes anticuerpos, podemos proponerle que sea donante de plasma”

La propuesta de Acción Marplatense solicita al Instituto Provincial de Hemoterapia que tome las medidas pertinentes para promover la donación de sangre e incluya entre los análisis que se realizan la detección de anticuerpos para el covid-19. La información recolectada por los centros de hemoterapia tendría carácter confidencial, comunicándose la misma solo a los donantes, mientras que las estadísticas resultantes de dichos análisis podrían ser empleadas para establecer un cuadro de situación epidemiológica.

Para finalizar, la concejal sostuvo que “resulta un desafío, una oportunidad y un deber del estado aprovechar todas las alternativas posibles para contar con información estratégica para enfrentar la situación sanitaria, a la vez que la promoción de la donación de sangre y plasma resuelve una problemática que no hace más que profundizarse todos los días”