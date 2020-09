Desde el Concejo Deliberante marplatense repudiaron las amenazas a Massa

Los concejales Ariel Ciano por el Frente Renovador y Marcos Gutierrez del Frente de Todos, invitaron a todo el arco político local a sumarse al repudio por las amenazas dirigidas al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y su esposa, la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

El proyecto que lleva la firma de los dos concejales, solicita al Concejo Deliberante de General Pueyrredón que como cuerpo deliberativo en su conjunto, exprese su repudio ante estos hechos “que son absolutamente inadmisibles y nos remontan a tiempos que creemos superados como sociedad”, expresaron en la resolución.

“Creemos firmemente que todas las fuerzas políticas de la ciudad debieran hacerse eco de este pedido, máxime cuando transitamos momentos en los que debemos estar todos unidos, trabajando en pensar las soluciones que la gente necesita y este tipo de sucesos no son más que una forma vil para corrernos de lo importante, cosa que no sucederá”, señaló el referente massista en la ciudad, Ariel Ciano, remarcando que “los valores democráticos demandan una urgente investigación para dar con los y las responsables de las amenazas”.

Las amenazas de muerte recibidas por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la presidenta de AySA Malena Galmarini y sus hijos, fueron dirigidas con cientos de mensajes anónimos a sus celulares, luego que se diera a conocer en las redes sociales sus números de teléfonos particulares. Entre los considerandos del proyecto, los concejales afirman que “lo sucedido amerita un repudio de todo el arco político ya que no solo involucra personas dedicadas a la política sino que incluso mencionan a sus hijos habiendo utilizado imágenes de ellos”. Además, y en el transcurso de algunas horas, solo en el celular del Presidente de la Cámara de Diputados hay registradas más de 460 amenazas.