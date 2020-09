Walter Dambrosio (Uthgra) : “Hay una gran falta de conciencia colectiva en la gente”

Después del retroceso de Mar del Plata a la fase 3 del aislamiento, social, preventivo y obligatorio, lo cual implicó el cierre preventivo de los locales gastronómicos, Walter Dambrosio, secretario gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) en diálogo con “el Retrato…” expresó que hay una “falta de conciencia” en la gente desde lo individual. A su vez, adelantó que desde el gremio se presentó una solicitud al Municipio a los efectos que todos los establecimientos del sector puedan volver a abrir las puertas al público una vez cumplidos los 10 días.

“El retroceso de fase golpeó mucho al gremio, porque los establecimientos gastronómicos tuvieron que cerrar sus puertas cuando se habían hecho y cumplido los protocolos muy bien”, sostuvo el Secretario gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) en conversación con “el Retrato…” al mismo tiempo que destacó que durante este tiempo desde el Sindicato se trabajó en forma conjunta con el Municipio de General Pueyrredón a los efectos de regular el cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad en cada local.

En tal sentido, Walter Dambrosio, detalló que “todos los esfuerzos que tuvieron que hacer los comercios durante este tiempo se fue por estos 10 días y la situación de los gastronómicos hoy está endeble, porque muchos no van a poder volver a abrir sus puertas. Hicieron un esfuerzo enorme para mantenerse y les pasó esto”.

“Se hizo todo lo que se tenía que hacer para controlar y que todos los comerciantes cumplan el protocolo como corresponde, pero no se respeto en lo individual”, apuntó al mismo tiempo que cuestionó que “hoy en día te dicen que se pueden juntar en un café, porque están los protocolos hechos y regulados, pero no en una casa y la gente se juntaba igualmente”.

Asimismo, cuestionó que la cantidad de gente que se vio en la costa de la ciudad los últimos fin de semana en que Mar del Plata transitó la fase 4 “dan cuenta de esta falta de respeto desde lo individual”, lo cual aseguró que “no tiene nada que ver” con los comerciantes, que “hicieron un esfuerzo tremendo para no cerrar sus puertas, porque si bien el ATP es un paliativo no alcanza”.

En ese marco, adelantó que la Secretaria General Adjunta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Nancy Todoroff, elevó una carta al Concejo Deliberante de General Pueyrredón a los efectos de solicitar la apertura al público de los establecimientos gastronómicos una vez vencido el períodos de los 10 días decretado por el gobierno municipal.

“Todos los gastronómicos están unidos y ahora estamos esperando la respuesta del intendente de General Pueyrredón. La idea es apoyar al sector y a los trabajadores. De nada sirve que estén cerrados los comercios sino hay una regulación en la calle”, completó el secretario gremial de UTHGRA a la vez que afirmó que “hay una gran falta de conciencia colectiva que tiene la gente”.

Por otra parte, manifestó su preocupación por los últimos cierres de locales gastronómicos que se han producido en estos meses, entre ellos el de “La Nueva Caracola”, un emblemático restaurante de la zona del Puerto de la ciudad, el cual se suma a otros reconocidos espacios que debieron bajar las persianas durante la cuarentena, como el local de comida mexicana “Pancho Villa”, la parrilla céntrica “Los Chicos de Europa”, el café de La Perla “Bon Vivant”, dos sucursales de la cadena de cafeterías de la Fonte D’Oro, el clásico bar y restaurante de zona Alem “Pehuen”, la cervecería de zona Güemes “Brew House” y sedes de dos históricas ofertas gastronómicas en patios de comida, “Wok” y “Ave César”.

“La gran mayoría de los establecimientos lo que hacen en estos momentos es cerrar y es una incertidumbre tremenda saber si van a volver a abrir. Luego se van a presentar en convocatoria, porque no saben si lo van a poder afrontar, ya que se están endeudando cada día más”, completó el referente gastronómico.

En relación a las ATP, cuestionó que hay muchas personas que califican para poder cobrar dicho subsidio estatal, pero existen otras que no y les dan un crédito tasa cero. “Se están endeudando cada vez más y están con una gran incertidumbre, porque no saben que va a pasar como sucedió ahora. Mucha gente compró mercadería con un gran esfuerzo y tuvieron que cerrar”, indicó.

Sin perjuicio de ello, Dambrosio resaltó que en los últimos días no se han registrado nuevos casos de despidos dentro de los trabajadores del sector, aunque sí suspensiones. “La gran mayoría de los empleados están suspendidos laboralmente y cumpliendo el aislamiento social y obligatorio en sus domicilios, porque los locales gastronómicos que continúan trabajando bajo el formato de take away o delivery tienen una cantidad de empleados mínima”, explicó.