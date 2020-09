Una profesora de la UADE de 46 años con coronavirus murió mientras daba una clase virtual

Paola de Simone, profesora de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), falleció mientras dictaba una clase virtual. Los minutos previos a su desvanecimiento quedaron registrados y fueron sus alumnos quienes intentaron socorrerla cuando la mujer de 46 años indicó que tenía problemas para respirar.

Las imágenes fueron compartidas por uno de los estudiantes en las redes sociales y retiradas a los pocos minutos por expreso pedido de sus familiares y alumnos. En el video, dos estudiantes le preguntaron cuál era la dirección de su casa para enviarle una ambulancia. La docente sólo atinó a responder: “No puedo”.

El 28 de agosto, en su cuenta de Twitter, De Simone había respondido una publicación que hablaba sobre las dificultades del coronavirus. “Está muy complicado. Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias). Llega a más público y daña más”, relató.

De Simone estaba casada, tenía una hija y se graduó en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL). Luego adquirió un MBA (Master of Business Administration) en la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializó en Recursos Humanos y fue docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Torcuato Di Tella y UADE, sitio en donde dictó clases durante este último tiempo.

“Lamentamos informar con profundo dolor el fallecimiento de Paola Regina de Simone, profesora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales, ocurrido el 2 de septiembre de 2020. Paola fue una docente apasionada y dedicada, excelente profesional, y gran persona, con más de 15 años de trayectoria en UADE. Acompañamos a su familia en este difícil momento haciéndole llegar nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica. Les rogamos honrar con respeto y gratitud la memoria de Paola”, sostuvieron desde la institución educativa.

Facundo Cruz, coordinador académico de la UADE, les envió un mail a los alumnos en el cual sostuvo: “Lamentamos comunicarles con mucha tristeza y pesar el fallecimiento de Paola de Simone, profesora del Departamento de Gobierno desde hace más de 15 años. Fue una situación totalmente inesperada e imprevista”.

“El Departamento está a disposición de todos los estudiantes para cualquier cuestión que necesiten. Acompañamos a su familia en este difícil momento y enviamos nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica”, completó.

El politólogo publicó una carta en su cuenta de Twitter, en la cual manifestó: “Profesora mía hace varios años, colega y compañera de trabajo hoy. Pero, sobre todo, una amiga. A mí me pasó que no puedo todavía creer que el contacto cruzado con ella –hace pocos días– fue que seguía con tos. Tos. Uno piensa: ’Bueno, es tos. Pasa’. Esta vez no pasó. A ella se le vino encima esta pandemia y se le mezcló con otras complicaciones. Este virus no mide. Ni con ella, ni con nadie”.

“Paola era politóloga, profesora, maestra, colega, profesional, todo de primera. Podías hablar sobre cualquier tema político que se te ocurriera, desde el municipio más ignoto hasta el conflicto internacional más peligroso. Podía con todo. Pero primero que todo era persona”, continuó Cruz.

Y concluyó: “Esta vez me toca demasiado cerca algo que por ahora era solo un número, una noticia, un título, una crónica. A mí y a todos los que la conocimos, los que hablamos, los que la escuchamos, los que compartimos con ella. Para todos nosotros, Paola no es un número más en esto. Hasta el mismo día de ayer (martes) estuvo dando clases con tos. Sí, con tos. No pasó. Ella siempre podía con todo. Siempre con una sonrisa. Siempre con un retruco. Siempre con más. Esta vez no pudo. Te vamos a extrañar, Pao. Mucho. Adiós, amiga politóloga”.