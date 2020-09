Ricardo Alsonsín I : Dura crítica a Juntos por el Cambio por no acompañar la Ley de Turismo

En el marco de la sanción de la ley de Sostenimiento y reactivación del Turismo que fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados, el ex diputado nacional, Ricardo Alfonsín, dialogó con “el Retrato…” y cuestionó la postura de Juntos por el Cambio. “¿Por qué la oposición se aferró a un argumento formal para oponerse a una decisión de fondo, que es muy necesaria para el sector turístico”, apuntó.

De esta forma, Con 127 votos a favor y dos abstenciones del Frente de Izquierda, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo. Frente a ello, desde Juntos por el Cambio anunciaron que buscarán impugnar la sesión en los tribunales, ya que consideran que “no hubo quórum legal” y que “no se renovó el protocolo de sesiones telemáticas”.

En ese contexto, el embajador argentino en el Reino de España e histórico referente de la Unión Cívica Radical dialogó con “el Retrato…” y se refirió a la labor del oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados en la discusión de esta ley que tantos beneficios aportará a Mar del Plata. “Habría que preguntarle a la oposición por qué si venían reclamando que el gobierno hiciera un mayor esfuerzo con respecto a las Pymes éste miércoles no se pusieron a tratar una cuestión como la que tiene que ver con el turismo, que incluso los beneficiarios van a ser fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas turísticas”, apuntó.

“Hay quienes pretenden instalar en la sociedad la idea de que los problemas económicos que tenemos en la argentina no los tienen en otros países del mundo, porque dicen que los nuestros tienen que ver con una mala decisión respecto a la pandemia; lo cual no es cierto. Los países que no dispusieron cuarentena tienen tantos o más problemas que los que tenemos”, explicó a la vez que subrayó: “El turismo y las Pymes en el campo del comercial y la producción son los que más sufren”.

Frente a ello, destacó que “el gobierno hizo un gran esfuerzo en tomar decisiones para que se pueda paliar la situación. Por eso, la decisión que se tomó este miércoles respecto al sector turístico fue muy importante, porque lo va a ayudar y beneficiar un montón” y añadió que “no se entiende por qué la oposición se opuso a este Ley”.

“Por lo menos en el 10% de las sesiones que se hacen habitualmente en la Cámara de Diputados y Senadores hay apartamiento del reglamento, cuando son acordados por la mayoría. La oposición debería explicar por qué estaban en contra de aprobar un apartamiento del reglamento para que pudiera seguir sesionando el que quisiera presencialmente y el resto virtualmente cuando lo que se iba a discutir era algo tan reclamado y necesario para el sector turístico”, explicó.

Así, Ricardo Alfonsín cuestionó a Juntos por el Cambio y preguntó: “¿Por qué el oficialismo se aferró a un argumento formal para oponerse a una decisión de fondo, que es muy necesaria para el sector turístico”.

-¿Qué sensación le produce ver a este radicalismo?

-La misma que vengo manifestando desde 2015. Para mí el partido político es un conjunto de ideas y en segundo término es una herramienta electoral, que debe estar al servicio de su sistema de ideas, pero en los últimos años la Unión Cívica Radical han ido acompañando decisiones que no son exactamente las que nosotros creíamos que había que adoptar para resolver los problemas de los argentinos durante la gestión del Pro. Desde el 10 de diciembre se comete el error inverso, es decir, se oponen a políticas que desde el punto vista de la Unión Cívica Radical son las adecuadas para resolver los problemas que tenemos en el tiempo.

Recordó que “el proyecto tiene por objeto la implementación de medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, por el término de 180 días, prorrogable por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.

Entre las principales medidas impositivas, fiscales y crediticias aprobadas esta madrugada, se incluye la incorporación de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) hasta 31 de diciembre de 2020 para todo el sector turístico, aportes no reembolsables para las micro y pequeñas empresas de hasta dos salarios mínimos, la prórroga por 180 días de todos los impuestos existentes y un incentivo para la preventa de paquetes turísticos nacionales, entre otros beneficios.