Ricardo Alfonsin III “Hay que generar mayores niveles de industrialización en Argentina” 

Después de haber sido designado por el gobierno nacional como embajador argentino ante el Reino de España, el ex diputado nacional y dirigente radical, Ricardo Alfonsín, dialogó con “el Retrato…” adelantó que desde su nuevo cargo procurará hallar acuerdos o promover iniciativas que beneficien a ambos países. “Hay que generar mayores niveles de industrialización en Argentina”, reconoció.

“Por el momento, estoy terminando unos trámites formales, pero ni bien estén listos los mismos viajaré a España a asumir como embajador argentino en ese país, que seguro sea durante la segunda quincena de septiembre”, adelantó el histórico dirigente de la Unión Cívica Radical en conversación con “el Retrato…” al mismo tiempo que se refirió a la gestión y rol que llevará adelante en aquél país europeo.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín, explicó que Argentina tiene una relación con España, no solo económica o comercial sino también, en materia de defensa, justicia, cultura, deportiva, etcétera. “Vamos a tratar de atender todas las cuestiones, aunque seguramente sea un momento difícil fundamentalmente para todos los temas económicos y comerciales, porque todas las economías del mundo están atravesando problemas severos, debido a la pandemia”, sostuvo.

“Todos los lugares del mundo tienen la misma necesidad de exportar y de qué se invierta en su país”, reconoció y comentó: “Por eso, desde mi lugar procuraremos hallar acuerdos o promover iniciativas que beneficien a ambos países”.

En relación a la exportación de carne de Argentina a Estados Unidos y Europa mismo, expresó: “Esperemos que no se reduzca la demanda en ese sentido en el mundo” y se refirió a que se procurará que el país pueda exportar no solo recursos naturales o materias primas sino también productos de valor agregado. “Nosotros exportamos recursos naturales o recursos naturales con escaso valor agregado, lo cual no es lo mejor para el país. Hay que generar mayores niveles de industrialización”, precisó.

Por otra parte hizo hincapié en las medidas dispuestas a nivel nacional y provincial respecto a la pandemia que está afectando al país y consideró que “no se ha politizado” la situación. “Lo que está mal es partidizarlo, es decir, usarlo como herramienta o como tema para tratar de sacar alguna ventaja electoral respecto de la competencia o con quién uno compite”, indicó.

“Todos tenemos que tratar de postergar la dimensión competitiva de la política y reemplazarla por mayor espíritu de cooperación en estos momentos que se está atravesando una situación tan difícil desde lo sanitario y lo económico, no solo en la Argentina sino en todos los países del mundo, porque cualquiera haya sido la estrategia que adoptaron en relación al coronavirus, la situación económica es muy grave”, sostuvo.

En ese marco, el ex diputado nacional consideró: “Espero que seamos capaces de ponernos todos de acuerdo actuando con mucha responsabilidad y priorizando la necesidad de resolver los problemas, no las cuestiones electorales”.