La caída de las ventas en Mar del Plata fue del 32% durante el mes de agosto

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata refleja una caída del 32% en las ventas del sector comercial para el mes de agosto en comparación con el mismo mes del 2019, es decir que ese porcentaje refiere a la variación interanual medida en existencias.

Si bien la caída es menor respecto a julio, donde la contracción alcanzó el 37%, este resultado se debe en primer lugar que el mes siete del año tuvo una caída abrupta por la ausencia total del turismo durante las vacaciones de invierno; y en segundo lugar porque si nos remontamos al año pasado en agosto hubo una importante caída de ventas ligada a la repentina estampida del dólar después de las elecciones PASO 2019.

“Finalmente este leve repunte se vio opacado sobre el final de agosto con el retorno a fase 3, situación que hace que casi el absoluto de los comerciantes auguren una importante baja para el mes de septiembre”, explicó el Dr. Raúl Lamacchia, presidente de UCIP.

Ante la pregunta de cómo esperaban que evolucionen las ventas en los próximos tres meses, es decir septiembre, octubre y noviembre, el 43,6% consideran que bajarán, el 41,8% cree que se mantendrán igual y el 14,5% proyecta que aumentarán.

Respecto a la variación de ventas que consideraban que se podría producir entre agosto y septiembre el 45,5% dijo que se producirá una caída de entre el 1 y 25 por ciento; el 23,6% que no tendrán variación; el 20% considera que caerán más del 50%. En cambio, el 9,1% pronostica que crecerán entre un 1 y 25%; el 1,2% cree que será entre el 26 y 50% y sólo el 0,6% de los encuestados cree que será más del 50%.

Si bien los comerciantes no han tenido grandes inconvenientes con la entrega de mercadería, ya que el 69,1% dijo haberla recibido en tiempo y forma; el relevamiento resalta que las entregas este mes de agosto han llegado con un aumento promedio del 16%. A pesar de ese aumento, solamente el 52,7% decidió trasladar el total al valor del producto; el 32,7% lo hizo en su totalidad; el 12,7% no lo trasladó; y solo el 1,8% no está recibiendo mercadería con variaciones en el costo.

También solicita que pueda ingresar 1 persona por comercio

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata manifestó que la decisión del gobierno municipal de regresar a la FASE 3 ha generado nuevamente una parálisis en las ventas.

Desde la entidad que representa a los sectores productivos del Partido de General Pueyrredon acompañan la propuesta presentada para que las autoridades municipales evalúen la modificación del punto 5.7 del protocolo y así los comerciantes no tengan que atender con un mostrador en la puerta sino que cuenten con la autorización de que, si lo desean, ingrese solamente una persona por vez al local.

El presidente de la UCIP, Dr. Raúl Lamacchia, dijo “como venimos resaltando desde el regreso de la actividad comercial, todo el sector ha sido muy responsable del cumplimiento de los protocolos. Los comerciantes han demostrado su compromiso con la salud de la comunidad siendo estrictos y haciendo cumplir las reglamentaciones. Por eso este pedido es consecuencia del buen comportamiento demostrado”