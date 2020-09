Convocarían a médicos de otras ciudades y alumnos avanzados de Medicina de Fasta

Please select a featured image for your post

La secretaria de Salud Viviana Bernabei, se mostró molesta con las críticas por los datos acerca de las cifras que se dan a conocer diariamente y aclaró que los 311 casos que se dieron este miércoles se componen de cuatro días de testeo. También anunció que para “evitar un colapso en el sistema sanitario” de Mar del Plata, analizan distintas alternativas” y impulsan una convocatoria que permitirá sumar, al menos en la atención pública, a profesionales de la salud de otras localidades, pero también de Capital Federal, el AMBA e incluso a estudiantes avanzados de Medicina de FASTA. Sobre el actual estado de los recursos con que cuenta Mar del Plata para enfrentar la crítica situación indicó que “Estamos trabajando de forma coordinad con la parte privada para dar la mejor respuesta posible. Hay faltante de recurso humano, que ya tenía la ciudad y ahora se agrava. Trabajamos en lograr mejores respuestas para que esas camas Covid disponibles puedan ser ocupadas y atendidas por profesionales”. No descartó además que lleguen a la ciudad profesionales de otras ciudades. “Existe la chance que lleguen profesionales de localidades vecinas a colaborar. Se está evaluando desde el municipio algún sistema de pago y becas que ofrece el gobierno. De Capital Federal también hay profesionales dispuestos a venir”. En cuanto a las críticas por el número de casos de coronavirus, remarcó: “No nos gusta que nos tilden de mentirosos. No me voy a exponer que gente sin conocimiento del tema nos traten de mentirosos. Los 311 casos que se dieron ayer se componen de cuatro días de testeo” Aclaró que “esos 311 casos son el resultado de cuatro días de muestras. 20% de las muestras fueron del 29 de agosto, 25% de las muestras fueron del 30 de agosto, 25% de las muestras fueron del 31 de agosto y 30% de las muestras fueron 1 de septiembre”. Más adelante subrayó que “el diálogo con las clínicas es permanente” y que se apunta a evitar que haya camas Covid utilizadas “innecesariamente” por pacientes sospechosos, a menos que así lo requiera su estado, para garantizar la disponibilidad del recurso físico. Actualmente hay al menos 60 camas ocupadas por casos “sospechosos”, según reportes del sector privado. Sobre el actual estado de los recursos con que cuenta Mar del Plata para enfrentar la crítica situación indicó que “Estamos trabajando de forma coordinad con la parte privada para dar la mejor respuesta posible. Hay faltante de recurso humano, que ya tenía la ciudad y ahora se agrava. Trabajamos en lograr mejores respuestas para que esas camas Covid disponibles puedan ser ocupadas y atendidas por profesionales”. Reconoció que en el equipo de Salud Municipal “tenemos 3 casos positivos y unas 25 personas aisladas”