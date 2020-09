Abrazo al cielo “Cacho” Eresuma: Los goles del inolvidable “Llamarada”

1) Josef Bican (Australia) 805 goles en 530

MAXIMO GOLEADORES MUNDIALES

2) Ronaldo (Brasil) 772 en 942 partidos

3) “Pele” (Brasil) 767 goles en 971 partidos

4) Ferene Puskas 746 goles en 754

5) Ronaldo (Portugal) 737 en 1.014 partidos

6°) Gerard Muller (Aleania) 735 en 762 partidos

7°) Lionel Messi (Argentina) 700 en 869 partidos

No es un día más para el fútbol marplatense en particular y el deporte en general. Un día como hoy, 3 de septiembre de 1944 nacía en Tandil, un emblema del arco rival: Norberto Omar Eresuma. Hace hoy 76 años. Un “Cacho” de Tandil, otro de Mar del Plata, llegaba a este mundo terrenal, donde él fue un “extraterrestre” del gol, aunque no los festejara porque decía que “esa era su obligación”. No era habitual verlo patear penales (ver consagración de San Lorenzo (1) vs. Kimvberley (0), con Mingo” Loyola autor del tiro penal que valió la gloria del campeonato para el “santo” en el último partido del año y en los minutos finales..

Todos hablan de Batistuta, Artime, José Sanfilippo, Crespo, Palermo, Milito, pero para los que son de paladar negro hubo un goleador mucho mayor en el futbol argentino: el “colorado” Eresuma. En la cancha, hizo lo que mejor sabía hacer: el gol, con elegancia, velocidad, pique corto y potencia.

En 1958, a los 14 años de edad, jugaba y hacía goles en Excursionistas (el “Trueno Verde”) de Tandil y los siguió haciendo hasta los 42 años en General Mitre en 1985, de nuestra ciudad.

Fue un jugador de los más de 700 goles en su historia. Para su madre, que llevo la estadística, más de 800.

UN GOLEADOR DE RAZA

Fueron 344 goles en el fútbol de nuestra ciudad. Más de 200 en Tandil. 50 en los torneos de AFA. Sumado a los equipos que reforzo aportando su cuota de gol, hacen una huella imborrable del querido “Cacho” Eresuma.

Máximo goleador del fútbol tandilense: Campeón con la selección de de su terruño en el Regional del año 1964.

EL LIBRO DE SU MADRE BEATRIZ

El periodista e historiador del fútbol de esta ciudad, el colega Armando Fuselli, cuenta, en el libro de San Lorenzo de Mar del Plata, que su madre – Beatriz Cotini de Eresuma -, contabilizaba 863 goles en 27 años de trayectoria, desde sus inicios en el colegio San José de la Sagrada Familia de Tandil.

DEBUTO A LOS 14 AÑOS EN EXCURSIONISTAS

Debuto a los 14 años en la primera de Excursionistas, paso por Ramón Santamaría y el empresario marplatense, ganador en el Turismo Carretera, Eduardo Rabbione lo “capturo” para una época dorada de San Lorenzo, los “santos” de Mar del Plata.

Máximo goleador del fútbol marplatense de su historia. Sumó 344 goles, entre ellos seis en un mismo partido en 1976, San Lorenzo (7), Alvarado (1). Goleador de todos sus equipos que jugó. San Lorenzo, Kimberley, Aldosivi, Boca, Circulo Deportivo, Alvarado y concluyó su carrera deportiva en el General Mitre, de Petrillo.

Luego de su debut en Excursionistas de Tandil pasó a Ramón Santamarina, ambos de Tandil y en 1968 llegó a San Lorenzo de Mar del Plata y en 1970, pasó a Chacarita (breve incursión pero dejo su sello goleador) por la friolera de $ 13.000.000 moneda nacional y los pases de “Mingo” Loyola, Amarilla y otro crack:”Manolo” Zurita.

Máximo goleador (12 goles) del un torneo del Interior (año 76), jugando para San Lorenzo junto a Víctor Marchetta (Union) y el “hacha” Luis Ludueña (Talleres de Córdoba).- En total, en los torneos nacionales entre 1969 a 1979 anotó 50 goles.

POR LA COPA ARGENTINA…La primera “Copa Argentina” fue ganada por Boca y vale recordar, que justamente Eresuma, con solo tres partidos en Chacarita fue el goleador de su equipo con ocho (8) goles.

DOS TRIUNFOS HISTORICOS ANTE BOCA JUNIOS…En 1975, se sumó a Aldosivi para la segunda experiencia del “Tiburón” en los Nacionales, formando parte del histórico triunfo ante Boca en la Bombonera.

En 1978 jugó para Cipolletti, también el Nacional, anotándole dos goles a Hugo Gatti para el triunfo 4-2 ante el Boca campeón de América, curiosamente, uno de penal.

RIVER PLATE TAMBIEN SUPO DEL “SEÑOR GOL”….Al año siguiente jugó para Kimberley. El 9 de septiembre de 1979, los “bichos verdes” daban el golpe al ganarle a River por el Torneo Nacional con goles de Eresuma y Agonil, quien luego iría a Ferro junto a Bacigalup y Mario Gómez, de la mano de Timoteo Griguol._

Esa tarde, en el “Mundialista”, y en un gran campaña, Norberto Eresuma fue la gran figura y le anotó a Fillol uno de los tantos de la victoria sobre River en el estadio Mundialista (2-1). El gol de River fue de Luque, y Eresuma no fue tapa de la revista “El Gráfico”, porque ese domingo coincidió con el titulo del Seleccionado Juvenil, en Japón.

Ya para entonces, San Lorenzo de Mar del Plata le había ganado (2/1) a River, pero en el estadio General San Martín, con el “Bicho” Mosconi, en una noche de antología

TODOS LOS ARQUEROS LO SABIAN….

Todos los arqueros sabían que lo va hacer, pero no en el momento que lo va hacer. Era único. Inconfundible. Su melena al viento: esa “llamarada”. El del pique corto, contundente.

Le hizo goles a todos los grandes arqueros de la época. “Pepe” Santoro, Carnevalle, Fenoy, Gatti, Fillo, menos a Antonio Roma. “Le llene de moretones, pero nunca un gol…” recordaba.

SU CARRERA COMO ENTRENADOR DE JUVENILES

Después Eresuma fue también uno de los docentes y entrenadores más capacitados, aunque sin la trascendencia del jugador. Ayudo a los jóvenes a ilusionarse con un su futuro.

Con la selección Juvenil de Mar del Plata, junto a Jorge Vozza su inseparable ayudante técnico (también lo fue del “Turco” Roberto Saba), logro el campeonato juvenil. Otra estrella más para el recordado “Cacho”.

“Llamarada” nos dejó físicamente el 11 de abril del 2017..

Fue protagonista en cada equipo que defendió., con un grado enorme de profesionalismo. Amigo de la red. Hizo fácil lo que para muchos es tan difícil.

Sus cenizas reposan en paz, en el predio “Alberto Valle”, del club Kimberley.

Gentileza: José Luis López