El sector de la construcción reclamará ante Montenegro poder volver a trabajar

El titular de la UOCRA Seccional Mar del Plata, César Trujillo adelantó a “el Retrato…”que conjuntamente con la Cámara Argentina de Construcción, el Centro de Constructores, los desarrolladores y la entidad gremial que conduce, una reunión con el Intendente Municipal “para ver esto de manera urgente que la industria de la construcción pase Fase 3 porque la obra pública siempre estuvo habilitada, y no hay diferencia alguna de trabajadores”.

El dirigente calificó de “contraproducente lo que se está haciendo con nuestro sector , ya que en el Amba trabajen y nosotros no. No tiene sentido . Nosotros vamos a decirle al intendente que revea esto. Hemos hablado con el Secretario de Producción. Hemos hablado a La Plata y estamos esperando que el intendente nos reciba”.

Luego de afirmar que esta semana está perdida pero “la que viene queremos volver a trabajar. Nosotros estábamos en Fase 4 y lo que queremos es quedar en Fase 3 con habilitacion a la obra privada. De esta manera en Fase3 podríamos volver a trabajar, pero al no estar contemplada la obra privada no podemos. Estamos pidiendo pertenecer a la Fase 3 y habilitados.

No tuvo reparos al expresar su disgusto “por esta medida. En Capital y Amba están trabajando, y hay apertura. Allá están con más de 1300 infectados por día. Acá tenemos 150 por día y fuimos para atrás. La verdad que es incómodo”.

Reconoció que hay muchos compañeros que se han hecho el hisopado a manera de prevención “y no hemos tenido contagio en obras. Cuando aparece algún sospechado se le hace el hisopado, se lo aísla y no va a la obra. Así que pudo haber habido casos aislados pero se han tomado todos los recaudos. Nos cuidamos más en la obra que en nuestras casas”.

Reconoció finalmente que existen empresas que han trabajado con permisos especiales estos días “porque estaban acomodando para que no haya accidentes. En obra no se puede dejar todo tirado porque es peligroso. Cualquier viento o tormenta puede ocasionar accidentes. De todas maneras el trabajador cuentapropista que no está registrado está trabajando y nadie lo controla. Y a nosotros que estamos registrados no nos dejan trabajar.