Chichín Martínez (Mogotes) no duda que en el verano “vamos a perder mucha plata”

Luego que Mar del Plata retrocediera a Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el empresario turístico marplatense y Secretario del Consorcio de Punta Mogotes, “Chichín” Martínez, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación ante las posibilidades que existen que la ciudad pueda quedarse sin temporada de verano. “Vamos a perder mucha plata” apuntó al mismo tiempo que consideró que va a venir un 30% de la gente que venía otros años a vacacionar a Mar del Plata.

En tal sentido, el concesionario de los balnearios 3, 4, 9 y 10 ubicados en la zona de Punta Mogotes de la ciudad, se refirió al Decreto M/*unicipal que decidió que Mar del Plata debía volver por 10 días a la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Nos estamos equivocando. La gente quiere venir a la playa y se niega al hisopado. A la gente hay que obligarla a que esté con barbijo, lo cual es un tema mundial”, consideró.

“La gente quiere venir en el verano a Mar del Plata, pero el protocolo va a ser muy estricto. Se equivocan los concesionarios cuando pretenden tener 6 u 8 personas en una carpa de dos grupos familiares”, indicó a la vez que aclaró que en los balnearios a su cargo, “El Carmen” y “Francisco”, ubicados en la zona de Punta Mogotes de la ciudad, no se va a aceptar más de un grupo familiar por unidad de sombra. “Lo quiero ganar en tranquilidad y se va a trabajar a menos de un 50% de la disponibilidad que tenemos”, aseguró.

En ese contexto, Martínez confesó que no puede imaginar qué temporada tendrá Mar del Plata. “Vamos a perder mucha plata, porque no quiero la carpa diaria, salvo que sean conocidos. Tengo muchos clientes de afinidad, los cuales se van a tener que acostumbrar a todo un protocolo”, aclaró a la vez que consideró que “el turismo que venía por períodos cortos a la ciudad no va a venir. Desde el Ejecutivo dijeron que va a venir un 30% de la gente que venía otros años”.

“Mar del Plata está generando una falsa ilusión, en el sentido que por ejemplo hace un mes se lanzaron promociones para que los turistas vengan a la ciudad, pero después tenes que volver a Fase 3”, apuntó al mismo tiempo que comentó que los empresarios turísticos de la zona de Punta Mogotes se encuentran “muy unidos en todos los sentidos”.

En relación a lo anterior, explicó que, si bien en Puta Mogotes existe mucha concurrencia de marplatenses durante el verano, “no es lo mismo que otras zonas de Mar del Plata como la Perla y demás” a la vez que comentó que en enero concurre mucha gente de San Juan, Mendoza, San Luis, etcétera a su balneario.