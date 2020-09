Darío Oroquieta y el Operativo de Seguridad: “Todo es para cuidar a los marplatenses”

Luego del operativo de seguridad desplegado este fin de semana en la ciudad, Darío Oroquieta, Secretario de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que el municipio logró desarticular una gran cantidad de reuniones o fiestas en distintos puntos de Mar del Plata. “Ese sacrificio tan grande que están haciendo muchos se arruina con personas que de manera individual piensan solamente en que es lo mejor para ellos en ese momento”, apuntó.

“Los operativos han sido muy buenos y se han obtenidos resultados muy positivos, ello teniendo en cuenta que se retrocedió a la Fase 3 y conlleva a un cambio en el día a día del ciudadano”, anticipó el responsable del área de seguridad del Municipio de General Pueyrredón, en el marco de la decisión del intendente Guillermo Montenegro y su secretaria de Salud, Viviana Bernabei, que la ciudad regrese a fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, según se desprende de la última actualización de fases realizado por la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

Dos instancias del operativo de seguridad

En tal sentido, Darío Oroquieta, explicó a “el Retrato…” que se han realizado dos instancias diferentes en este operativo de seguridad desplegado: una vinculada a la prevención y disuasión del estado municipal a los efectos de desalentar el uso del espacio público, con la cual se trabajó en forma conjunta desde la Secretaría de Gobierno, Inspección General, Cultura, Turismo, Deportes, etcétera y la otra, consistente en generar un canal de comunicación para que los vecinos de Mar del Plata puedan denunciar fiestas, eventos, reuniones y demás.

“La recepción generalizada del marplatense ha sido muy buena”

“La recepción generalizada del ciudadano marplatense ha sido muy buena y han entendido este cambio de fase, que es por unos días y para recuperar la fase 4, en la cual estábamos”, resaltó, en relación a la primera instancia del operativo desplegado a la vez que aclaró que, sin perjuicio de ello, “siempre hay personas que no quieren cumplir las reglas, que de manera egoísta piensan más en uno que en otra cosa y que no toman conciencia o no se dan cuenta de la gravedad de la situación”.

“Se generaron muchas fiestas y se pudieron desalentar y desactivar ”

En referencia a la segunda instancia, adelantó que los vecinos de Mar del Plata puedan comunicarse vía whatsapp al abonado 223-4368599 y denunciar fiestas, eventos, reuniones, etcétera. “Nos hemos sorprendido, porque este fin de semana se generaron muchas fiestas y se pudieron desalentar y desactivar muchas de ellas”, indicó y añadió: “Son un foco de contagio muy grande y hay que ser conscientes de lo que puede generar un evento de esta magnitud”.

“En muchos casos estas situaciones las transformamos nosotros en una denuncia penal, teniendo las herramientas para ello y en otros casos se procede de oficio, con los hechos, con las imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad. Se trabaja de alguna de esas dos formas dependiendo de cómo es la situación”, completó Oroquieta.

Frente a ello, describió que durante este fin de semana se lograron desarticular muchas reuniones o fiestas en distintos puntos de Mar del Plata. “La mayoría de los organizadores de estos eventos aceptan la situación una vez que arriba el personal de seguridad, pero cuando se hacen mega eventos generalmente son más hostiles a hacer cesar el mismo”, indicó.

En ese contexto, expresó: “Hay que resaltar la humanidad de cada uno de nosotros, que esto le puede pasar a nuestros seres queridos y ahí vamos a poder entender que no es un tema caprichoso si puedo estar, o no, tomando un café en la calle” y aseguró que “hay gente que necesita que se vuelva a la Fase 4 para poder reactivar su economía y ese sacrificio tan grande que están haciendo se arruina con personas que de manera individual piensan solamente en que es lo mejor para ellos en ese momento, sin siquiera ver el daño que le pueden generar a sus seres queridos contagiando”.

“Hay un sacrificio individual que tiene que trabajar cada uno de los ciudadanos para entender que las cosas hay que hacerlas bien, no porque te controlen, sino porque corresponde”, señaló al mismo tiempo que aclaró que igualmente “los controles siempre ayudan en estas situaciones. Tener un ojo encima hace que cada uno retraiga un poco más sus acciones”.

Consultado por “el Retrato…” sobre la posibilidad que existe que Mar del Plata en 10 días vuelva a la fase 4 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, respondió que “hay que trabajar día a día y la pandemia tiene como particularidad que el día a día va modificando las acciones” y completó: “Hay que adaptarnos a esa circunstancia e ir evaluando la situación todo el tiempo”.

“Es importante que en materia de seguridad se pueda volver al foco de la seguridad, no al foco de tener que disuadir en un control a una persona por incumplimiento del coronavirus, y cuando más rápido lo hagamos más pronto se puede retornar al eje de la seguridad”, aseguró el funcionario municipal y añadió que existen muchas personas del Municipio de General Pueyrredón avocadas a estas tareas de prevención. “Todo es para cuidar a los marplatenses”, concluyó.