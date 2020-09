Laura Delpir: “Los agentes de contralor no han estado a la altura de las circunstancias” 

En el marco del aumento exponencial de casos positivos de coronavirus que ha registrado la ciudad en las últimas semanas, Laura del Pir, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Mar del Plata, manifestó su preocupación por la situación en la cual se encuentra inmersa el personal de salud de los diferentes nosocomios de la ciudad ante la falta atención psicológica de los mismos, de recursos y los crecientes contagios que existen en dicho ámbito. “Los agentes de contralor no han estado a la altura de las circunstancias”, cuestionó.

En tal sentido, Laura del Pir, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Mar del Plata, habló en el programa “Plan Luz” de Radio Brisas sobre la situación que atraviesa el personal de salud de General Pueyrredón, la exposición que tienen a los contagios y cuestionó que incluso en muchas instituciones médicas no hay asistencia psicológica para los trabajadores.

“En muy pocos casos se han ocupado del personal en el aspecto psicológico. Cuando los que ayudamos estamos en carne viva se hace muy difícil tener las defensas altas para resistir al virus, porque más allá que por ahí tenés los elementos, es en los momentos más difíciles cuando uno se desviste”, sostuvo a la vez que apuntó contra los jóvenes en tanto cuestionó que los mismos “no ayudan mucho y no miden las consecuencias que pueda acarrear determinadas actitudes”.

Asimismo, expresó: “Siempre ha sido mucho lo que se hace, porque el personal de salud nunca ha sido suficiente y hoy queda evidenciado con todo esto” y añadió que “al principio de la pandemia se pidió e insistió mucho en la práctica y la capacitación del personal, porque nadie estaba preparado para este tipo de situación”.

“Había compañeras que lamentablemente se iban a infectar y si encima somos pocos, esto lamentablemente iba a suceder”, indicó a la vez que remarcó que desde el inicio de la pandemia se sugirió cambiar la forma de trabajo, es decir en bloques o períodos semanales, a los efectos de tener personal suplente ante los casos positivos de coronavirus que se vayan suscitando. “No lo hicieron o no lo pudieron ver y el resultado hoy está la vista”, subrayó.

Por otra parte, pidió que quienes tengan el poder de decisión “tengan la capacidad y la buena voluntad de hacer que esto cambie, porque sino reúnen estas dos cosas no alcanza” y remarcó que el personal de salud incluso “tiene miedo” ante esta situación a la que se encuentran expuestos.

“Los agentes de contralor no han trabajado lo suficiente a los efectos de elaborar los protocolos en tiempo y forma. No han estado a la altura de las circunstancias. Uno escucha que se reúne el Comité de Infectología de distintas instituciones, pero no vemos los resultados”, apuntó a la vez que cuestionó que en muchas instituciones se ha dado al personal de salud elementos de protección deficitarios.

Por última, Delpir pidió la máxima responsabilidad de la gente en las medidas de protección porque “el coronavirus es un asesino invisible y por eso tenemos que tomar todas las medidas de precaución porque no sabemos cuándo nos va a tocar”.