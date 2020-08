…y un día los marplatenses que quedaron en casa respetando la Fase 3

Mar del Plata mostró una cara distinta en el inicio de la Fase 3. A poco más de 24 horas la costa presentó una imagen totalmente distinta. Las fotos (del viernes y de sábado son una clara muestra de la realidad que se vive) .

De miles de personas circulando a orillas del mar, este sábado, coadyudado por el tiempo que se mostró más frío y un mayor control de la Municipalidad y de las Fuerzas de Seguridad, hicieron que el flujo de personas bajara radicalmente.

Lo mismo pasó en el centro, el microcentro y los principales centros comerciales marplatenses. El regreso a la Fase 3 dispuesta por el Intendente Municipal Guillermo Montenegro (hasta el 6 de septiembre próximo) comenzó con el pie derecho, más allá del reclamo de los sectores de la hotelería, la gastronomía y los textiles, entre los más importantes.

Cabe señalar que las actividades que no podrán desarrollarse, se encuentran las actividades deportivas al aire libre en paseos públicos, parques, plazas y similares. Esta prohibición incluye calles, avenidas, costanera y la playa misma. También queda suspendido del Paseo Recreativo que va desde Punta Iglesia hasta avenida Constitución. Por otro lado, se mantienen las salidas sanitarias a 500 metros de distancia del domicilio.

Con una ciudad con el 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas, quizás este sea el momento en que los marplatenses tomemos resal conciencia que, de no aislarnos lo mayor posible, en un tiempo no muy lejano comenzarán a elegir a quien internan y a quien no. Ojalá eso no suceda.