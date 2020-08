Opuestos por el Vértice , una banda que viene sonando

A pesar de la pandemia la banda Opuestos por el Vértice terminó algunos temas y presentaron un “ pseudo video” que para alegría de sus integrantes se está haciendo bastante viral ,el que ya fue visto por más de 5 mil personas en dos semanas en diferentes plataformas IGTV y YouTube, en tanto con el Instagram llegaron a más de 11 mil seguidores.

Opuestos por el Vértice es una banda oriunda de la ciudad Mar del Plata conformada por Sebastián Verón en batería, Lucas Taccaliti en Bajo, Juan Ignacio Dietsch en guitarra rítmica y coros , Maximiliano Sedo en primera Guitarra, Tamara Prieto voz principal..

Todos músicos que han pasado por diferentes bandas de la ciudad, (Pasillo4, Transgresivox, Oakland , Niños Bien, entre otras ) y luego de varios años sin tocar decidieron volver a juntarse en el año 2017 para realizar fusiones o ” mashup” de temas nacionales e internacionales.

Con Gisela ( ex integrante) en la voz principal Juan, Sebastián y Lucas tienen un año muy bueno ya que la originalidad de este estilo de fusiones hacía de cada show único y distinto . Después de un año notaban que le faltaba algo más a la banda .

Por ese entonces conocen a Maximiliano Cedo que venía de hacer un viaje por toda América tocando una guitarra creada por él .

Con el aporte y conocimiento de Maximiliano la banda creció mucho musicalmente

En 2018 se presentaron en numerosos eventos , bares y pubs. Fue en un show en Teatriz donde compartieron una canción con dos de los ex integrantes de la reconocida banda DIOS LOS CRIA, ( Pato Duhalde, Hugo Dintino)quienes los felicitaron por la química y los incentivaron a empezar con la composición de material propio.

Luego de otro año de shows pasando por casi todos los escenarios de Mar del Plata y la zona comenzaron con la composición de sus temas propios.

En el año 2020 Gisela deja de ser la voz principal y rápidamente asume ese rol Tamara Prieto, que trae con sigo una renovación energética para la banda .Dispuestos a comenzar con la grabación de su primer EP les toma por sorpresa el comienzo de la pandemia por el Covid-19 por lo cual ralentiza el desarrollo del mismo, pero de a poco y con protocolos pudieron empezar a realizar algunas grabaciones. La grabación y la mezcla está a cargo de Maximiliano Sedo.

En julio lanzaron a spotify un cover de Despeche Mode ” enjoy the silence” ,junto con un video en las redes sociales , con imágenes de archivo y algunas de la grabación y que han tenido muy buena recepción .

Los músicos indicaron que pronto estarán subiendo algunos temas de propia autoría que estarán disponibles en spotify, canal de youtube e instagram.

El Ep se llamará ” Justo Antes “ y tendrá la mayoría de temas propios y algunos covers como el mencionado anteriormente

Instagram : @opuestosporelvertice

canal de youtube : https://www.youtube.com/channel/UCU-ChDdyUq8m2JAROp8eP-w