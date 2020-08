Dramático…Mar del Plata registra un 80% de ocupación en las camas de Terapia Intensiva

Ante el notable incremento de casos positivos de coronavirus que registró la ciudad en las últimas semanas, Rossana López, médica y secretaria de la Filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la sobrecarga que existe en los hospitales de la ciudad, en tanto alrededor del 80% de las camas operativas de terapia intensiva en Mar del Plata hoy están ocupadas. “Si la gente no toma conciencia no se va a poder controlar esta estampida de casos que se ha visto en las últimas semanas en Mar del Plata”, reconoció.

De esta forma y conforme a los números arrojados por los últimos informes epidemiológicos de la ciudad, desde la Filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitieron un comunicado para advertir sobre la situación que atraviesa el sistema sanitario ante el exponencial crecimiento de los casos de coronavirus y plantearon la necesidad de hablar de “camas operativas” y no de camas físicas disponibles.

En ese marco, la médica Rossana López y también secretaria de la Filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en diálogo con “el Retrato…” expuso: “Se brindó un comunicado, porque estamos preocupados sobre algunas cuestiones en puntual a los efectos de llamar la atención de toda la comunidad y que se tome conciencia hacia dónde estamos yendo para poder revertir esta tendencia”.

“Las terapias intensivas están bastante ocupadas en Mar del Plata. Esto del COVID y del aumento progresivo en el número de casos hace que se haya sumado esta patología a todas las otras patologías que habitualmente se atienden dentro de las unidades críticas”, sostuvo la profesional médico.

Asimismo, López remarcó que se está trabajando “a una ocupación bastante importante, correspondiente a un 80%” y añadió que por eso es “importante” hablar del concepto de “cama operativa” y no de cama mueble. “En esta situación de pandemia el personal de la terapia intensiva tiene que ser especializado y con un expertíz particular en estas cuestiones. No es una tensión que pueda ser suplantada por profesionales que no están entrenados”, explicó.

“A lo anterior, se debe sumar también que el personal de salud se enferma y bastante, lo cual hace que la cama operativa de terapia intensiva sea bastante menor a lo que la población se piensa”, agregó a la vez que precisó que “en general se comunican camas y todo el mundo piensa que es mueble, pero la realidad es que con la cama operativa en terapia va adjuntado un personal especialmente entrenado para atender pacientes graves”.

Por otra parte se refirió al pedido que elevó en los últimos días el gobierno municipal al Ministerio de Salud bonaerense para que se pueda concretar la llegada de médicos y profesionales de la salud para reforzar el área de terapia intensiva del sistema sanitario de Mar del Plata y remarcó: “Nosotros como filial de una sociedad científica no hemos tenido contacto con el municipio, pero sabemos que en los medios se ha dicho que esa es la intención”.

“No se pueden fabricar especialistas o gente entrenada en terapia intensiva que no haya invertido los 4 años que tiene que invertir, con una formación de postgrado, para aprender a cuidar un paciente crítico”, consideró la reconocida profesional marplatense a la vez que aclaró que ello tiene que ver, “no solo con lo médico, sino también con la kinesiología, enfermería y demás cuestiones en cuidados críticos”.

En función de ello, la profesional médica consideró: “Seguramente hay intención, pero hay provincias que están más explotadas que la de Buenos Aires y el personal que se consigue no es especializado, sino que son médicos, colaboradores, etcétera” y explicó que “los resultados en terapia intensiva dependen de un equipo que sepa trabajar, que sepa lo que hace y que sepa interpretar las señales de monitores y respiradores, ello a los efectos de obtener buenos resultados”.

En ese contexto hizo hincapié en la situación sanitaria de la ciudad en general y manifestó que “conforme al último informe epidemiológico de julio había alrededor de 700 casos acumulados y si se ve el del 23 de agosto los mismos se habían ido a 1300” al mismo tiempo que resumió: “Tuvimos en lo que va de agosto un incremento enorme en el número de casos, es decir, alrededor del 78%”.

“Sin ninguna duda un 5% de esa gente va a requerir atención en una terapia intensiva y el 20% va a ser internado en una institución general. De ese 20% un 5% se va a enfermar gravemente”, calculó la secretaria de la Filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Conforme a ello, remarcó que los números van “en alza” y que por ello desde el Municipio de General Pueyrredón se ha “decretado volver atrás con las fases”.

Independientemente de ello, resaltó que desde la Filial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva consideran que “si la gente no toma conciencia en que hay que volver a cuidarse como se hizo al comienzo de la pandemia, cumpliendo con el distanciamiento, con el uso de tapaboca, con el lavado de manos y con no juntarse para festejar ninguna cosa, no se va a poder controlar esta estampida de casos que se ha visto en las últimas semanas en Mar del Plata”.

Por último, hizo hincapié en la situación que atravesó Italia hace unos meses atrás en tanto el sistema de camas en terapia intensiva se vio colapsado y los profesionales médicos debían elegir la vida de un paciente por sobre la de otro. “No se puede hablar que dicha situación va a suceder en la ciudad también o que no va a suceder. No se sabe que va a pasar, pero el deseo de la Filial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es que justamente eso no pase”, confesó.

“La gente tiene que tomar conciencia para que esa situación que se vivió en Italia no sucede en Mar del Plata o en el país. Todavía estamos a tiempo de hacer cosas, de tomar conductas y de generar políticas adecuadas para que no nos pase”, concluyó Rossana López, secretaria de la Filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en dialogo con “el Retrato…”

