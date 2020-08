Marcelo Pérez Peláez: “La cuarentena y yo”

“Perdí noción del tiempo y del lugar”, dice una canción de Andrés Calamaro. Precisamente, pasado meses de una cuarentena que parece inacabable y nos encuentra con alto número de contagios por Covid-19, la falta de un horizonte cercano nos expone a uno de los peores estados del ser humano: la incertidumbre.

Desde el origen de los tiempos la sociedad buscó certezas para su supervivencia ya sea en las estrellas, dioses u oráculos, tal vez porque la conciencia de su finitud lo obligue a desear una predestinación o especial trascendencia, más allá de su efímero paso por este planeta. Hoy la única certidumbre que tenemos es que hay un virus que es mortal y altamente contagioso. También de que la única vacuna que existe somos nosotros, junto con nuestro aislamiento para cuidarnos y cuidar a los demás.

Reinan las dudas, temores y los replanteos, pero también nacen férreas convicciones respecto a lo que somos.

Nos creímos los amos de la naturaleza, los seres superiores de la creación, hasta que un virus nos puso en nuestro lugar: somos animales, no dioses.

Por más tecnología que hayamos desarrollado, estamos amenazados por un microscópico virus y un macroscópico esquema social que deberemos reconsiderar, tras la maldita pandemia.

La cuarentena, desde el punto de vista medicinal, consiste en el aislamiento de personas durante un período de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad. Un primitivo método con más de 3400 años de antigüedad, existente en textos bíblicos, y utilizado en la historia de las pestes recurrentes que ha tenido la humanidad: lepra, peste bubónica, gripe española, por mencionar las más terribles.

Ridículamente, quienes decíamos que éramos los hombres del futuro, estamos adoptando remedios primitivos para enfrentar la pandemia. ¡Qué impensado!

Deberíamos haberlo supuesto cuando los hombres que lograron ir al espacio tuvieron que someterse, precisamente, a una cuarentena para no traer pestes desconocidas.

Una amenaza que nos hace reflexionar a cada instante en que somos seres muy pequeños, desde el punto de vista universal.

En lo personal, antes de la cuarentena, no pensaba en la muerte a diario. Hoy es imposible no hacerlo porque los medios de comunicación y las redes sociales nos van relatando el “minuto a minuto” necrológico. Ello me llevó a convertirme en un ser más conciente y reflexivo respecto a nuestro paso por el mundo.

Comencé a disfrutar del tiempo y las cosas más básicas, desde un amanecer, un atardecer o simplemente contemplar la luna.

Pasar tiempo en familia, cocinar, cantar, sacar fotos y hasta permitirme llorar, eran cosas que mi anterior yo no hacía, por falta de tiempo y de certezas.

Claro que tengo miedo y sufro la incertidumbre, pero también tengo esperanza en la historia que nos respalda como humanidad. Salimos de cavernas, llegamos al espacio y hoy volvimos a las cavernas para reflexionar y volver a valorar las cosas más simples.

Comer, descansar, reír y soñar. Simples aptitudes humanas que nos hacen una especie única y adaptable a cualquier situación.

Lo que viene, seguramente, no será fácil. Nos toca reconstruir lo que quede del mundo y hacerlo un poco más equitativo y menos ególatra.

Agradezco ser parte de esto porque significa que sigo vivo y aun continúo en carrera. Mi familia y mis amigos son testigo de ello, aunque a veces ni yo mismo sepa “ni dónde tengo la nariz”.

“Cito, Longe, Tarde”, era lo que decían en el siglo V a quienes tenían lepra. Su traducción es “vete rápido, vete lejos y tarda en regresar”.

Esperemos que nuestro regreso sea mejor que nuestra partida; y esta cuarentena nos aleccione para que algún día podamos realmente ser los seres superiores de la naturaleza.