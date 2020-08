Un comedor barrial que necesita de alimentos para poder seguir preparando las viandas

Si bien el trabajo como militantes sociales lo vienen desarrollando desde hace tiempo, hoy en esta época de pandemia, el trabajo se ha multiplicado. “De 15 viandas hoy estamos en las 85, y la verdad no alcanza. Por eso recurrimos a la prensa para apelar a la solidaridad de los marplatenses para seguir sosteniendo la olla” nos dice a través de la línea telefónica Vanesa Deluca quien junto a su esposo, hija y un sobrino se encargan de cocinar las viandas que reparten los lunes, miércoles y viernes en el comedor “Makana” ubicado en Gutemberg entre Goñi y Reforma Universitaria del barrio Las Heras.

“ Estamos trabajando como militantes sociales en los barrios desde hace tiempo pero la necesidad se intensificó con la pandemia. Decidimos abrir cuando entendimos lo que se venia. Estamos con la Agrupación 13 de Abril del barrio El Martillo y somos parte del frente barrial de la CTA”señala Vanesa.

– Ustedes venían trabajando? Cambió el número de personas?

– Arrancamos con 15 viandas y estamos en 85. Son viandas para familias completas y tenemos mucha gente mayor. Serán alrededor de 150 personas y nos pasa que se terminan las ollas y no podemos suplir necesidades. Estamos lunes, miércoles y viernes al mediodía para no exponer a la inseguridad.

– Cuáles son las necesidades más inmediatas?

Hoy tenemos muchos alimentos secos, pero nos hace falta lo fresco. Verdura, carne. Por eso nos cuesta tanto sostener la olla. Cocinamos para la familia. Teniendo la conciencia de hacer viandas nutritivas porque los vecinos vienen debilitados nutricionalmente y tienen que estar fuertes en una emergencia sanitaria para resistir a lo que se viene. Cada vez tenemos más gente. Y asistimos a las familias aisladas del barrio llevándoles alimentos y siendo conexión con el Estado para que estén contenidas y asistidas. Hoy en el barrio tenemos casos positivos con tres familias aisladas.

Se sinceró al afirmar que por este tiempo no ven la presencia, que entienden debería, del Estado “Nosotros no vemos controles ni prevención. En el comedor no dejamos entrar sin barbijo. Atendemos con nylon y guardan distancia. Pero no tenemos nada por parte del Estado. Estamos comprando lavandina y alcohol en gel nosotros” para enfatizar más adelante que “No hay presencia que acompañe en el territorio. Nos dicen que se hace lo que se puede. Tenemos contacto con el Estado y enfermeras del Hospital Regional que nos van guiando de cómo se tienen que manejar los vecinos para hacerse hisopados o prevención y aislamiento. Nos ayudamos de manera voluntaria y cooperativista. No tenemos lineamiento de cómo hacer las cosas.

Finalmente manifestó que “Nosotros habíamos formado un equipo de diez personas de vecinos y militantes pero como subieron los casos decidimos esperar y solo estamos cocinando mi compañero Pablo y yo, y nos ayudan mis hijas Guadalupe de 16 y mi sobrino Marcos de 25”.

Vansesa expresó por último que “quienes deseen colaborar pueden hacerlo acercándose a la sede de “Makanas”o bien comunicándose al 2236962833 para coordinar cómo nos juntaremos con esa colaboración”