La OMS advierte sobre la posibilidad de un mayor recrudecimiento del COVID-19 en Europa

Los casos globales de coronavirus superaron este jueves los 24 millones y las 828.000 muertes, en coincidencia con un resurgimiento de la enfermedad en la parte del mundo que había superado la primera ola, mientras muchos países de Europa se preparan para retomar las clases presenciales en las escuelas.

En concreto, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins, el mundo registraba 24.284.974 casos de la Covid-19 y 828.041 muertes desde el inicio de la pandemia.

La situación parece haberse estabilizado en África, a pesar de que este jueves superó el millón de enfermos, mientras América suma más de 12,4 millones y Europa 4,1 millones.

España, Italia, Francia y el Reino Unido son algunas de las naciones que se preparan para abrir las instituciones y comenzar el ciclo lectivo en las próximas semanas, mientras que Alemania ya tuvo sus primeras experiencias que resultaron en un incremento de casos y cierres de establecimientos.

El regreso a las clases presenciales en los colegios es uno de los factores que podría potenciar un mayor recrudecimiento de la Covid-19 en los próximos meses en Europa, posteriores al verano, pero no el único, ya que dicho período también coincidirá con la temporada de gripe y la mayor mortalidad de los ancianos durante el invierno.

Así lo advirtió el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, durante una rueda de prensa virtual.

“Nuestro mensaje es que nadie es invencible. Puede ser que los más jóvenes no necesariamente vayan a morir por ello, pero es un tornado con una larga cola y es una enfermedad multiorgánica. El virus está atacando los pulmones, pero también el corazón y otros órganos”, aseguró Kluge, citado por la agencia de noticias Europa Press.

El experto del organismo de salud de la ONU apuntó además que “la vigilancia es realmente la palabra clave” para atajar el virus y remarcó “un aumento de la incidencia” del virus en los grupos de edad más jóvenes del continente.

Del mismo modo, manifestó que la gente más joven, particularmente con la llegada del invierno, “estará en contacto más cercano con la población de edad avanzada”, pese a que las escuelas no sean consideradas el principal factor de propagación.

En el terreno educativo, España, que registró más de 7.300 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, presentó el plan acordado con las distintas regiones para la reapertura de los colegios, que incluye una treintena de directrices como el control de temperatura de los alumnos, el uso de tapabocas a partir de los seis años, grupos “burbuja” y la ventilación constante de las aulas.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó que los centros permanecerán abiertos “siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita” y que el cierre de las aulas será una decisión de “último recurso”, según el ministro de Salud, Salvador Illa, sobre las clases que en algunas comunidades comenzarán la semana que viene, mientras que en la mayoría se prevé para mediados de septiembre.

Con más de 1.000 rebrotes activos desde el final del estado de alarma a fines de junio, España superó ya los 419.000 contagios y 28.917 muertos.

En Italia, en las últimas 24 horas los contagios superaron los 1.400, con al menos un nuevo infectado en las 21 regiones y provincias autónomas del país, mientras que los muertos fueron cinco, para un total de 35.463.

Las nuevas cifras se difundieron mientras el Comité Técnico Científico que asesora al Gobierno ultima detalles del protocolo para el regreso de las clases previsto para el 14 de septiembre, que contemplará el uso del barbijo en el transporte escolar.

En Francia, el Gobierno aseguró que aunque existe una activa circulación del coronavirus en el 20% de las regiones del país, y a pesar de haber registrado en la víspera un récord desde el fin del confinamiento con 6.111 nuevos casos, permitirá a sus autoridades imponer restricciones locales para evitar otra cuarentena nacional.

Sin embargo y pese al resurgimiento de la enfermedad, el Gobierno de Emmanuel Macron, que anunció que el tapabocas será obligatorio en París, mantiene sus planes de reabrir las escuelas la semana próxima, permitir el retorno de los trabajadores a sus puestos y de dar inicio el sábado a la carrera ciclística Tour de Francia.

El Reino Unido notificó 1.522 nuevos casos de la Covid-19, por encima de los 1.048 contagios de ayer y el incremento diario más elevado desde el pasado 12 de junio, y 12 muertes, a pocos días de que comiencen a reabrir los colegios en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, a partir de la próxima semana, consignó la agencia de noticias EFE.

Alemania ejecutó un regreso escolar escalonado: entre julio y principios de agosto volvieron a la escuela los alumnos de 10 estados federados, mientras que entre los últimos que lo harán, en septiembre, están los de Baviera, el segundo más afectado por la pandemia, tras Renania del Norte-Westfalia.

Pese al aumento de casos, que hoy sumó nuevamente unos 1.500 infectados, el Instituto Robert Koch Institut considera que el colegio no es el principal factor y lo adjudican a encuentros familiares, actos religiosos, fiestas o los contactos durante las vacaciones en el extranjero.

De todas formas, a nivel mundial, los países que mostraron una mayor progresión de casos se encuentran en América, exceptuando India, que encabeza el raking con 75.760 nuevos contagios en la última jornada.

Lo siguen Brasil, con más de 47.000; Estados Unidos, con más de 37.000; Colombia con más de 10.400; Argentina, con más de 8.700, según las cifras reportadas por los propios países a la base de datos de la OMS.