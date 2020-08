Cristina Coria apeló a la responsabiliad social para de evitar una mayor propagación del virus

Ante el crecimiento de casos de coronavirus registrados en los últimos días en la ciudad, la integrante de la Comisión de Reactivación Económica, Cristina Coria, en diálogo con “el Retrato…” destacó que “el tema hoy está centrado en la responsabilidad individual y en las actividades sociales”. A su vez, reconoció: “Estamos en un momento, donde todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para cuidarnos”.

En tal sentido, Coria remarcó la importancia que tiene el cumplimiento de todos los protocolos y medidas de seguridad advertidas por los responsables del ámbito de salubridad como así también apeló a “la responsabilidad social” en tal sentido a los efectos de evitar una mayor propagación del virus. “Pedimos a la gente que cumpla con las normas de distanciamiento, uso de tapaboca y demás. Estamos en un momento, donde todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para cuidarnos”, señaló.

Por otra parte, Coria hizo hincapié en el crecimiento exponencial de casos de coronavirus que viene registrando Mar del Plata en los últimos días. “No está demostrado que el incremento en los contagios tenga que ver con la apertura de las actividades que se están desarrollando. El tema hoy está centrado en la responsabilidad individual y en las actividades sociales”, apuntó.

“Hay mucha gente que ya está cansada de todas las restricciones impuestas desde marzo y claramente están teniendo más actividades interpersonal, social o en las casas. Hay una menor atención a ese tipo de cuidados, que en marzo eran más rigurosos”, detalló a la vez que consideró que este tipo de cosas “son las que están siendo parte importante del problema”.

En relación a lo anterior, valoró que “las actividades que se han abierto en General Pueyrredón cumplen protocolos y están siendo controladas por el Municipio” a la vez que comentó que el estado justamente donde “no tiene el poder de control es en el interior de los domicilios, que es donde se juntan a festejar un cumpleaños o cualquier otra cosa, se reúnen unas 10 o 15 personas en un mismo lugar y hay otro tipo de relajamiento, ya que si los mismos se reunirían en un restaurante o café estarían obligados a cumplir con otros cuidados”.

“Todas las actividades que se realizan en General Pueyrredón tienen permisos precarios para funcionar y no han sido rechazadas por el gobierno provincial. Es decir, la comisión realiza recomendaciones, después de analizar los protocolos que desde el ámbito de salud se aprobaron y que se enviaron en consulta a la provincia de Buenos Aires, pero que por algún motivo no se respondió y no se rechazó expresamente”, explicó la integrante de la Comisión de Reactivación Económica, Cristina Coria.

El Trabajo de la Comisión de Reactivación Económica

Previo al cambio de fase en Mar del Plata decretado por el intendente de General Pueyrredón, la integrante de la Comisión de Reactivación Económica, Cristina Coria, en dialogo con “el Retrato…” había explicado que se reunían continuamente a los efectos de evaluar y analizar el funcionamiento de las aperturas otorgadas como así también la ampliación de las mismas. “Lo más prudente nos pareció seguir trabajando, pero esperar, porque el grueso de las actividades que quedan son varias del tipo recreativo y estamos esperando algunas definiciones a nivel nacional como el tema del entrenamiento y algunas actividades físicas”, señaló.

La concejal de la Unión Cívica Radical y referente de la Comisión de Reactivación Económica señaló que, ante la posibilidad de poder abrir el turismo interno, “se están analizando los protocolos de los balnearios para implementar en la temporada, ya que son cuestiones que se tienen que analizar con tiempo” y agregó que “el sector hotelero está sin funcionamiento actualmente, pero tiene que ir pensándose a futuro las normas y protocolos a implementar en el sector. Hay todo un análisis, reuniones e intercambio con los sectores, previo a la implementación de un protocolo”.