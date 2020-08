Balcarce: Aplicarán multas de hasta $ 245.000 a quienes participen de reuniones familiares o sociales

El intendente del partido bonaerense de Balcarce, Esteban Reino, dispuso multas que van de $3.000 a $245.000 a quienes participen de reuniones sociales o familiares entre personas que no sean convivientes, en el marco de las medidas para contener el avance del coronavirus.

La medida, dispuesta a través de un decreto, se fundamenta en la detección de numerosas faltas e incumplimientos por parte de los balcarceños y la proliferación de casos que se registraron en los últimos días, pero además para “evitar que el sistema sanitario no colapse“, informaron desde la comuna.

También, la resolución establece que “se prohíbe en el partido de Balcarce toda reunión social o familiar entre personas que no sean convivientes. Todo esto como medida en salvaguarda y protección de la salud pública”.

“Por lo tanto, los propietarios, poseedores o tenedores de establecimientos, casas, quintas, fincas, u otro tipo de inmueble sean personas físicas o jurídicas donde se realicen las reuniones sociales, de acuerdo a lo expresado en el artículo precedente, serán pasibles de sanciones”, indica el decreto.

Y agrega: “Se formará una causa penal, ya que se labrará el acta para remitir a la Justicia Federal y al mismo tiempo serán multados con importes que podrán ir desde $ 3.000 a $ 248.760, acorde a la gravedad de las reunión, reincidencia y demás factores que se evaluarán en su respectivo momento”.

Por ultimo, se establece que “también serán pasibles de similares sanciones quienes participen de dichas reuniones sociales y en caso de tratarse de menores de edad la penalidad recaerá sobre los padres y/o tutores legales”.

El Comité de Enfermedades Respiratorias del Hospital Municipal de Balcarce informó anoche que hay 15 casos activos y que se aguardan 31 resultados de hisopados que se realizaron a pacientes por presentar síntomas compatibles con el coronavirus. En tanto que hay 443 personas que permanecen en aislamiento preventivo.