Eduardo Duhalde “pronostica”que no habrá elecciones en 2021 y que teme se desate una guerra civil

El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó el lunes por la noche en un programa televisivo que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional. Sus dichos generaron un enérgico rechazo de referentes de todo el arco político.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones”, sorprendió Duhalde en una entrevista en el programa Animales sueltos. El dirigente peronista lo afirmó desde su “convicción” y justificó: “La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando…” .

“Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, graficó para reafirmar que “no va a haber elecciones”.

“No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, dijo en referencia al proyecto de reforma judicial.

Tras contextualizar con la situación regional, Duhalde declaró que la “Argentina es la campeona de las dictaduras militares”. Luego pidió no “personalizar” -”no digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe”-, pero analizó que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

Quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional entre 2002 y 2003, aseguró que la actual “es la más compleja de las presidencias” y que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’”.

“Vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001″, enfatizó y alarmó aún más al opinar que la crisis “puede terminar en una especie de guerra civil”.

En otro fragmento de la entrevista, Duhalde se refirió a los dichos de Alberto Fernández, quien sostuvo que “a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri”. Para el dirigente peronista, si bien dejó en claro que es un tema no le interesa, “el que habla no es Alberto, es la pandemia”.

Duhalde considera que por el coronavirus, Fernández “está afectado”. “No es él, no duerme”. En ese sentido dijo que le recomendó que “tiene que tener tres horas por día para él, para hablar de Argentinos Juniors, para sus amigos… tiene que descansar y no lo hace”.

Por otra parte analizó que Alberto Fernández “está convertido en un equilibrista” entre los dos máximos referentes de la coalición del Frente de Todos: Cristina Kirchner y Sergio Massa. “El Gobierno tiene tres personas que no piensan igual, Cristina tiene un carácter que todos conocemos, opuesto al pensamiento profundo del Presidente y del tercero en discordia (Massa).

Ante los recientes cruces y la profundización de la grieta que se vio en las últimas jornadas entre el kirchnerismo y el macrismo, Duhalde planteó “un nuevo paradigma” en el cual “el que gana gobierna y el que pierde también”.

“Es difícil, pero estoy convencido de que vamos a llegar los acuerdos. Trabajo para eso”, concluyó el presidente mandato cumplido.

Las reacciones a los dichos de Duhalde

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se expresó contra las declaraciones de Duhalde. “Es un escenario absolutamente improbable: las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático”, enfatizó el funcionario nacional sobre la posibilidad de un golpe militar. “No hay ninguna posibilidad de que suceda hoy un golpe en Argentina. El sistema democrático funciona. No veo ningún escenario de estas características”, agregó.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que “no hay ningún caldo de cultivo” en la Argentina “para pensar” en un eventual golpe de estado. “Rechazo totalmente” sus dichos, subrayó el mandatario provincial sobre Duhalde.

El legislador porteño Leandro Santoro dijo que Duhalde “perdió los frenos” y dijo “una cosa gravísima” pero, sin embargo, consideró que no cree que “haya maldad” en sus declaraciones sino que son reflejo de “una falta de equilibrio personal”.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky consideró "muy graves" los dichos de Duhalde y agregó: "Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia,las instituciones y la celebración de elecciones".

Para la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, Duhalde "derrapó mal". "El Frente de todos llegó para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina. Eso de a poco lo vamos a lograr, cuando pase todo esto hay luz!", escribió en su cuenta de Twitter.