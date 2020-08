“Sin ciencia y organizaciones civiles no hay futuro sustentable”

A más de dos meses de presentar el proyecto para la creaciòn de un “Consejo Asesor Ecológico” desde el Partido Socialista insisten con que sea tratado en la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante y manifestaron la preocupaciòn por la posibilidad de que queden fuera de dicho consejo las Ongs y la Universidad. Dicha preocupaciòn se basa en el proyecto presentado por la edil oficialista Angélica González, presidenta de esa comisión del Concejo.

En tal sentido, Pablo Zelaya Blanco manifestó: “la iniciativa que presentamos en el mes de junio fue fruto del diálogo con diferentes organizaciones de la ciudad y entendemos que son esas organizaciones las que han cumplido un rol importante en Mar del Plata para poder desarrollar acciones ecológicas pensando en el futuro de la ciudad. De alguna manera esas organizaciones han suplido algunos vacíos que ha dejado el propio Estado. Nos parece fundamental que a la hora de establecer un consejo asesor para darle voz y voto no se las tome como simple invitadas, sino como parte funcional del mismo. Abrir el Estado a la participaciòn democrática no debe hacerse a medias tintas”

Asimismo agregó: “hemos tomado conocimiento que hace unos días el oficialismo presentó un proyecto que entendemos busca un objetivo similar al nuestro, pero que pone a las organizaciones y a la ciencia no como parte funcional de ésta. Es decir, las partes de este consejo asesor serían el propio municipio y el HCD, invitando en base a su discreción a las organizaciones. Esto sí nos parece una diferencia a reveer, creemos que de los dos proyectos se podría elaborar uno superador que contemple todas las miradas”

“Con la adhesión a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, tanto el Concejo Deliberante que lo votó por unanimidad, como el propio gobierno municipal mostraron una apertura política y un compromiso con el cuidado del ambiente que permitió el diálogo y la concreción del objetivo. Sería importante que en este tema, y otros que hemos presentado como el “Programa Hogares Verdes”, también se mantenga el mismo camino de apertura y diálogo con las organizaciones de nuestra ciudad. ” finalizó Zelaya Blanco.